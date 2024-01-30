إصابة 26 عسكريا إسرائيليا بغزة خلال 24 ساعة

إصابة 26 عسكريا إسرائيليا بغزة خلال 24 ساعة
التاريخ
1/30/2024 2:30:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 26 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدا ارتفاع عدد مصابيه إلى 2797 منذ بداية الحرب، منهم 1283، أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف جيش الاحتلال أن 378 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج، موضحا أن جروح 35 منهم خطيرة.
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