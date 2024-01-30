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إصابة 26 عسكريا إسرائيليا بغزة خلال 24 ساعة

1/30/2024 2:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 26 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدا ارتفاع عدد مصابيه إلى 2797 منذ بداية الحرب، منهم 1283، أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف جيش الاحتلال أن 378 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج، موضحا أن جروح 35 منهم خطيرة.

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