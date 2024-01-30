هنية: ندرس مقترح باريس لوقف إطلاق النار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية
(حماس) إسماعيل هنية، إن الحركة تلقت مقترحا من باريس لوقف إطلاق النار، وستدرسه
للرد عليه.
وأضاف هنية أن أولوية الحركة هي إنهاء الهجوم
العسكري الإسرائيلي، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة، وأفاد بأن حماس
منفتحة على كل الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العدوان على غزة، وتأمين
إيواء النازحين.
وأوضح أن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرة
تقضي بإعادة الإعمار، وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية الأسرى
الفلسطينيين.
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