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الأسرى الفلسطينيين: أعمال وحشية غير إنسانية بسجن عتصيون

1/30/2024 2:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن المعتقلين في سجن "عتصيون" الإسرائيلي يعانون من أوضاع كارثيّة.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي إلى أن المعتقلين الذي يبلغ عددهم 100 يعانون من أوضاع سيئة للغاية؛ إذ تدهم قوات القمع الغرف بشكل عشوائي وتُخرجهم منها وتفتشهم تفتيشا عاريا ومن يعترض يتم ضربه، فيما يطرق السجانون بالعصي على الأبواب في الليل لمنع الأسرى من النوم.
ولفتت الهيئة إلى حرمان الأسرى من الاستحمام منذ أكثر من خمسةَ عشرَ يوما لعدم توفر المستلزمات الصحية.
مركز توقيف "عتصيون" يقع في جنوب الضفة الغربية المحتلة، ومقام على أراضٍ محتلة شمالي مدينة الخليل، ضمن تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" ويُدرج ضمن أسوأ مراكز التوقيف.
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس قال الثلاثاء، في تصريح لـ"المملكة" إن سجن "عتصيون" ليس سجنا بالمعنى الدقيق للكلمة بل هو معسكر للجيش الإسرائيلي وكانت الأوضاع مزرية فيه حتى قبل الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول.
وأشار إلى أنه كان يتم التحفظ على 20-25 أسيرا بحد أقصى فيه قبل الحرب والآن أصبح كأنه مركز اعتقال بحيث يشمل أعدادا أكبر، والمعاملة فيه كانت غير إنسانية وزادت وحشية سلطات الاحتلال مع بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأضاف أن الحرب أُعلنت على غزة بشكلها الأساسي لكنها تمارس أيضا على الأسرى بطرق وأشكال مختلفة وما يتعرض له الأسرى في سجن "عتصيون" وغيره من السجون هو صورة من صور العدوان الوحشي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وقال فارس إن "المتمعن بطبيعة الإجراءات المتخذة بحق الأسرى سواء ضربهم أو الاعتداء عليهم وتجويعهم أو مصادرة ملابسهم وأغطيتهم وما ترتب على ذلك من شعور دائم بالبرد الشديد والازدحام والاكتظاظ داخل الغرف والزنازين كل هذه الأمور لو فكرنا فيها نجد أنها لن تعود بالفائدة على جيش الاحتلال ولا على مؤسساته الأمنية فيبقى تفسير واحد هو الانتقام والحقد والكراهية والسياسات الفاشية التي تعتمدها حكومة الاحتلال الإسرائيلي".
وبخصوص مسألة تبادل الأسرى قال إنه في نهاية المطاف كما يتضح جليا ستكون مسألة الأسرى ممرا إجباريا إذ لا حل ولا مخرج إلا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ولفت قدورة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه حاولوا أن يحرروا أسراهم من خلال العمليات الحربية ومن خلال أعمال القتل والتدمير ولكنهم فشلوا، لذلك تبقى طريق واحدة وهي الجلوس إلى طاولة المفاوضات وهناك جهود الآن تبذل من جهات دولية متعددة.
وتأمل فارس بأن تقود الجهود لوقف الحرب على غزة.

MENAFN30012024000072011014ID1107788299

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