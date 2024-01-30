أبو حمزة للاحتلال: لو فتشتم رمال غزة فأسراكم لن يعودوا إليكم إلا بقرار من المقاومة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، إن المقاومة استهدفت خطوط الإمداد لجيش الاحتلال شرق جباليا، وفي المنطقة الوسطى.
وأضاف أبو حمزة، في كلمة مسجلة، مساء الثلاثاء، "نقول للعدو وأهالي الأسرى، حتى لو فتشتم رمال غزة فأسراكم لن يعودوا إليكم إلا بقرار من المقاومة."
وأكد، أن المقاومة ستواصل التصدي أمام آلة البطش الإسرائيلية في كافة محاور القتال، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ سلسة من العمليات.
وتابع: "ما نعلن عنه من عمليات ليس لرفع المعنويات، بل يحمل دلالات عسكرية وصلت للاحتلال"، مضيفا أن "تهديدات نتنياهو بمواصلة الحرب لن تجدي نفعا."
MENAFN30012024000072011014ID1107788298
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.