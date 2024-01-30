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أبو حمزة للاحتلال: لو فتشتم رمال غزة فأسراكم لن يعودوا إليكم إلا بقرار من المقاومة

1/30/2024 2:30:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، إن المقاومة استهدفت خطوط الإمداد لجيش الاحتلال شرق جباليا، وفي المنطقة الوسطى.

وأضاف أبو حمزة، في كلمة مسجلة، مساء الثلاثاء، "نقول للعدو وأهالي الأسرى، حتى لو فتشتم رمال غزة فأسراكم لن يعودوا إليكم إلا بقرار من المقاومة."

وأكد، أن المقاومة ستواصل التصدي أمام آلة البطش الإسرائيلية في كافة محاور القتال، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ سلسة من العمليات.


وتابع: "ما نعلن عنه من عمليات ليس لرفع المعنويات، بل يحمل دلالات عسكرية وصلت للاحتلال"، مضيفا أن "تهديدات نتنياهو بمواصلة الحرب لن تجدي نفعا."

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