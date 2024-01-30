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كتائب حزب الله العراقية تعلق عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية

1/30/2024 2:30:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب حزب الله العراقية إنها قررت تعليق عملياتنا العسكرية والأمنية ضد القوات الأميركية.
وأضافت في بيان مساء الثلاثاء، أن القرار يهدف لمنع إي إحراج للحكومة العراقية، مؤكدة أن إيران لا تعلم كيفية عملها وكثيرا ما اعترضت على تصعيدنا ضد قوات الاحتلال الأميركي، على حد قولها.

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