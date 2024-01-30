كتائب حزب الله العراقية تعلق عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية

كتائب حزب الله العراقية تعلق عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية
التاريخ
1/30/2024 2:30:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب حزب الله العراقية إنها قررت تعليق عملياتنا العسكرية والأمنية ضد القوات الأميركية.
وأضافت في بيان مساء الثلاثاء، أن القرار يهدف لمنع إي إحراج للحكومة العراقية، مؤكدة
أن إيران لا تعلم كيفية عملها وكثيرا ما اعترضت على تصعيدنا ضد قوات
الاحتلال الأميركي، على حد قولها.
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