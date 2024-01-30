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النوم أمام التلفاز.. هذا ما يفعله بصحتنا

1/30/2024 2:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوصي الخبراء، بشدة، بضرورة الالتزام بـ"نظافة النوم"، باعتبارها أهم ما يمكن القيام به من أجل الحفاظ على نوم جيد، مثل النوم في غرفة باردة، والابتعاد عن الهاتف واتباع روتين معين، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وليس هناك من علاقة بين ما يعرف بنظافة النوم والحفاظ على النظافة الشخصية (مثل الاستحمام أو تنظيف الأسنان)، بل إنه مصطلح يستخدم للتعبير عن العادات الجيدة المتبعة للحصول على ليلة نوم هادئ.
ويصف الخبراء نظافة النوم بأنها "مجموعة متنوعة من الممارسات المختلفة الضرورية للحصول على نوم ليلي طبيعي ورائع وزيادة اليقظة أثناء النهار".
لكن الكثيرين يتجاهلون هذه القواعد بين الحين والآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستلقاء على الأريكة أثناء مشاهدة فيلم أو المسلسل المفضل لديهم.
ويمكن للنوم مع تشغيل التلفاز أن يفعل أكثر من مجرد تركك تعاني من آلام في الظهر وقلة النوم أثناء الليل، بل يمكن أن يزيد أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. وذلك وفقا لدراسة نشرت في The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون طبيون في جامعة نورث وسترن في شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة، أن التعرض لـ"الإضاءة المحيطة"، مثل ضوء التلفاز، أثناء النوم ليلا، يضر بوظيفة القلب والأوعية الدموية ويزيد من مقاومة الإنسولين في صباح اليوم التالي. وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي.
وقالت فيليس زي، رئيسة قسم طب النوم في قسم طب الأعصاب في كين وروث ديفي بجامعة نورث وسترن، والتي شاركت في تأليف الدراسة: "تظهر نتائج هذه الدراسة أن ليلة واحدة فقط من التعرض لإضاءة الغرفة المعتدلة أثناء النوم يمكن أن تضعف تنظيم الجلوكوز والقلب والأوعية الدموية، وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي. ومن المهم أن يتجنب الناس أو يقللوا من كمية التعرض للضوء أثناء النوم".
وعلى الرغم من أن الدراسة شملت 500 مشارك فقط، ما يجعلها أقل موثوقية من دراسة واسعة النطاق، إلا أن الأبحاث السابقة وجدت نتائج مماثلة.
وتوصلت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 40 ألف امرأة، ونشرت العام 2019، أن النوم أثناء مشاهدة التلفزيون يزيد من خطر زيادة الوزن والسمنة، المرتبطة بأمراض القلب والسكري.
وينطبق الأمر نفسه على النوم مع إضاءة المنزل أو الحصول على الكثير من الضوء من خلال الستائر ليلا.

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