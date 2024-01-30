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الموظف بعد التقاعد.. رحلة تشوبها تغييرات باكتشاف الذات وغربلة العلاقات

1/30/2024 2:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة في مرحلة التقاعد، يخوض الموظف "السابق" ومن كان يتمتع بمنصب مهم في مؤسسته، برحلة فريدة من التحولات الشخصية والاجتماعية، وقد ينجح في بنائها بالشكل المطلوب من إعادة اكتشاف الذات والاستمتاع بالحياة أو يمر بمرحلة متعبة من "غربلة" العلاقات، تحديدا التي كانت ترتبط بالمصلحة.
يتغير دور المتقاعد ووضعه في المجتمع، مما يقوده إلى تأملات عميقة حول القيمة التي يتمتع بها بين الناس، وتأثير ذلك على علاقاته الاجتماعية الصادقة بعد ذلك.
عبر سنوات عديدة من الخدمة الوفية، يشعر الموظف المسؤول بتحمل مسؤوليات كبيرة وبناء علاقات طويلة مع زملائه ومعارفه، ولكن عندما يأتي وقت التقاعد، يواجه تحولا حياتيا يصاحبه تغير في الطريقة التي ينظر إليه فيها.
تبدأ المشاعر بالتأرجح بين الفخر بالإنجازات والمرارة تجاه تراجع الاهتمام والتواصل، إذ يشعر المتقاعد بأنه، ومع ابتعاده عن الحياة المهنية، يتلاشى معنى وجوده في مجتمع العمل. وقد يصبح التواصل السابق مع زملاء العمل أقل بسبب تغيير الديناميات والأولويات.
يتحدث المدير السابق في إحدى المؤسسات الكبيرة عبد الجبار، الذي استمر 18 عاما في منصبه، قائلا إنه بعد أن وصل سن التقاعد قبل عامين، كان يفكر بأن سن الراحة وعيش الحياة الاجتماعية سيكون بشكل مختلف، إذ إن هناك الكثير من المناسبات التي كان يعتذر عن حضورها، بسبب عمله.
لكن المفاجأة كانت بالنسبة لعبد الجبار، حسب وصفه، بالاكتئاب والشعور بقلة الحيلة بعد التقاعد بفترة وجيزة، فبعد أن كان هاتفه لا يتوقف وأحيانا يضعه على خاصية الطيران، ليتجنب عددا من المكالمات والأشخاص الذين يطلبون خدمة أو تمرير سير وظيفية لمسؤول معين وغيرها الكثير من الطلبات، بات هاتفه لا يتلقى حتى مكالمة واحدة خلال يومه إلا من ابنته المتزوجة تتفقد أحواله وتسأل عنه.
ويوضح أنه حتى أقاربه وأصدقاؤه المقربون، اختلفت علاقته بهم بعد التقاعد، إذ ينظرون له وكأنه شخص هرم، رغم أنه الشخص ذاته ولم يختلف عليه شيء إلا أنه ترك وظيفته، ما يجعله يشعر بالسوء بأن أغلب علاقاته الذي اعتقد أنها صادقة وحقيقية كان سببها الوظيفة، وليس شخصه كما كان يعتقد.
اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة، يؤكد أن الموظف السابق يشعر خلال تقاعده بأن هناك تراجعا تدريجيا في قيمته في عيون الناس، حيث يمكن أن يفقد بعضهم اهتمامه وتقديره بمجرد انقطاعه عن العمل. وتتعقد هذه المشاعر بعدم فهم البعض للتحديات التي يواجهها المتقاعد، وقد يشعر بالوحدة والإهمال.
لكن، حسب مطارنة، يجب أن يقتنع الفرد بأن لكل شيء بداية ونهاية، فليس معنى أن الوظيفة انتهت أن الحياة انتهت، إذ يمكن للفرد أن يفكر بشكل مختلف من خلال تحول التقاعد إلى فترة مهمة من التفكير واستكشاف الهوية الشخصية خارج السياق المهني.
وقد يجد الموظف المتقاعد فرصا جديدة للتعلم والمشاركة في مجتمعه بطرق جديدة، ما يجعله يجد قيمة جديدة في حياته، مؤكدا أن التجربة بعد التقاعد تعكس رحلة معقدة من الاكتشاف الذاتي والتأقلم مع التغييرات في العلاقات الاجتماعية، حيث يبدأ في بناء قيمته بشكل جديد، ويجد أهميته خارج إطار الحياة المهنية التقليدية.
ومن ناحية أخرى، يؤكد اختصاصي علم الاجتماع د.حسين خزاعي، أن حياة المتقاعد قد تكون صعبة إن كان هناك إهمال وقلة شأن تحديدا من عائلته المقربة، ففي بداية رحلة التقاعد، يمكن أن يشعر الفرد بأنه جالس لا يعمل شيئا وأن الجميع يعيش حياته بشكل طبيعي، وهو عليه التعرف على الحياة الجديدة غير المعروفة لديه.
ويتابع "لكن العائلة والأقارب والأصدقاء يمكن أن يخلقوا حياة أخرى ومختلفة وجميلة للمتقاعد"، مبينا أن الفرد نفسه يمكن أن يحدد مهاراته واهتماماته واكتشاف القدرات، إذ يمكن أن يفتح آفاقا جديدة والبحث عن فعاليات تناسب مهاراته وتجلب له الرضا والتحدي.
وينصح المتقاعد بالانخراط في الأنشطة المجتمعية وإقامة علاقات جديدة وإثراء الحياة الاجتماعية، ويمكن أن تكون المشاركة في الأعمال التطوعية إحدى الوسائل الفعالة لتعزيز الشعور بالمساهمة.
ويتحدث خزاعي، بأن روح الفرد تجعل لكل شيء نكهة مختلفة، فمن كان كثير التذمر والعصبية ويرى نفسه قد أصبح بمكانة أقل تكون رحلة تقاعده محبطة، ومن يجد نفسه قد وصل لوقت الراحة والبحث عن الجيد والاهتمام بذاته وبعائلته وأقاربه، فلا ضير من أن يجد لنفسه عملا حرا يهوى القيام به، وتعزيز المهارات الشخصية بالاستثمار في تطويرها يمكن أن يساعد على تعزيز الثقة بالنفس وفتح فرص جديدة.
ويضيف، أن المتقاعد عليه ألا يرى نفسه منفصلا عن العالم، بل عليه أن يبقى متصلا بالأصدقاء والعائلة والحفاظ على الروابط الاجتماعية القائمة التي تعزز الدعم العاطفي وتساعد على التغلب على شعور بانخفاض القيمة.
ووفق خزاعي، هنالك ضرورة لاستكشاف فرص العمل المرنة، والاستفادة من مهاراته في مشاريع حرة، هذا يتيح له الاستمرار في التحفيز والإنجاز، واستغلال الفرص الثقافية والترفيهية والاستمتاع بالهوايات والأنشطة التي تحمل قيمة ثقافية وترفيهية يمكن أن تسهم في تحسين حالته المزاجية.
ويشدد على أنه من المهم أن يأخذ المتقاعد وقتا للتكيف مع التغيرات وأن يكون صبورا مع نفسه، حيث إن تحول الفكر والأولويات يحتاج إلى وقت وجهد.

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