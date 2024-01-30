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سعاد بشناق.. شغف بتأليف الموسيقا يقودها لتشكيل سيمفونيات سينمائية

1/30/2024 2:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسراء الردايدة حققت المؤلفة الموسيقية الأردنية سعاد بشناق رحلة موسيقية تصويرية لافتة؛ حيث تلعب بمهارة على النوتات الموسيقية لتطبع سحرها وأثرها في مختلف أنواع الأفلام والمسلسلات، وتشكل لوحة فنية سمعية وبصرية لا تخلو من مشاعر عميقة يستقبلها المتلقي.
بشناق التي تولت مؤخرا تأليف الموسيقا التصويرية لفيلم "رحلة 404" للمخرج المصري هاني خليفة وبطولة منى زكي، رشحت للعديد من الجوائز الدولية، وعملت مع منصات رقمية مثل "نتفلكس" في أعمال سعودية بين أفلام ومسلسلات، من أهمها مسلسل "جايبة العيد" وفيلم "جرس إنذار" ومحلية مثل "المنعطف".
تخوض سعاد بشناق رحلة موسيقية متنوعة متأثرة بتفضيلات والدها الكلاسيكية وذوق والدتها الموسيقي، مما شكل هويتها متعددة الأوجه، وباتت تصنع هويتها الموسيقية الخاصة بها.
وتتدخل بشناق في تكوين الفيلم بشكل أساسي خلال فترة ما بعد الإنتاج، بالتعاون مع المخرجين؛ حيث تتلقى مشاهد غير مكتملة وتؤلف موسيقا مصممة خصيصا لتعزيز المشاعر والمشاهد التي يراد إيصالها.
التأثيرات الموسيقية
كانت طفولة بشناق تجمع مزيجا متناغما من موسيقا الروك الكلاسيكية والعربية واليونانية.
شغف والدها الصيدلي بالعظماء الكلاسيكيين مثل باخ وبيتهوفن، إلى جانب حب والدتها للموسيقا العالمية، بما في ذلك ستيفي وندر وفيروز، الأساس لاستكشافها الموسيقي. وعلى الرغم من تذبذب الاهتمام في البداية، فإن دعم أسرة بشناق دفعها إلى السعي المهني، وكان يوهان سيباستيان باخ مصدر إلهامها.
ومن بين العديد من الآلات الموسيقية، يحتل القانون والتشيلو مكانة خاصة لديها، مع التقدير الكبير لآلة العود، بحسب تصريحها في مقابلة خاصة مع "الغد".
الطبيعة الانفرادية والتكوين الموسيقي لدى بشناق شكلا محطات مهمة لديها، وكان عملها يستمر لساعات طويلة، وتعاونت مع مخرجين عدة رأوا فيها ملحنة ومؤلفة موسيقية تكمل ما يطمحون له في عالم صناعة الأفلام والمسلسلات.
تعاونت بشناق مع مخرجين، مثل أحمد ياسين العراقي في "جنائن معلقة"، وإحسان كمون التونسي في "طريق الكاف"، لتعطي الأولوية لاحتياجات الفيلم.
أحلام السجادة الحمراء
كان الاعتراف من شخصيات بارزة، مثل المنتج والمؤلف الموسيقي الألماني هانز زيمر، وتجربة "حدائق معلقة" على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، بمثابة لحظات مهمة في مسيرتها المهنية.
تعود بشناق إلى الوراء، مستذكرة اللقاء الفردي الذي جمعها مع الموسيقي العالمي هانز زيمر في الاستوديو الخاص به، وكانت لحظات استثنائية في مسيرتها. تقول "استمع إلى موسيقاي وتحدثنا لبعض الوقت، ليصفني لاحقًا بأنني (فنانة رائعة)، في منشور على صفحته الخاصة، حيث تعززت ثقتي بنفسي وكانت نقطة مضيئة في حياتي".
لحظة أخرى لا تُنسى كانت سماع موسيقاها في فيلم "جنائن معلقة" وهي تقف على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، متمنية لحظتها تواجد والديها برفقتها ليكونا شاهدين على النجاح الذي وصلت إليه بفضلهما.
وحظيت موسيقا بشناق، التي اعترفت بها لجنة التحكيم بعد فوزها بجائزة كبرى، بالتقدير، مما أثار مناقشات حول فئة منفصلة من الجوائز للموسيقا.
تعاون بشناق في "جنائن معلقة" أظهر تميزها بالموسيقا الشاعرية والإلكترونية، والذي كان بعيدا عن أسلوبها الأوركسترالي المعتاد.
رحلة موسيقية عبر "نتفلكس"
عرفت سعاد بشناق، المشهورة بعملها على منصة "نتفلكس" للفيلم السعودي "جرس إنذار" للمخرج خالد فهد ومن بطولة خيرية أبو لبن وأضوى فهد ودارين البايض، ومسلسل "جايبة العيد" من بطولة سمر شِشة وإخراج سعيد زاغا، بقدرتها على تكييف أسلوبها متعدد الاستخدامات مع الأنواع والحالات المزاجية المختلفة للمشاريع التي تنجزها.
وتضمن عمل بشناق الإبداعي، صياغة موضوع رئيسي للفيلم السعودي، من خلال مزج ميلودراما المدرسة الثانوية بسلاسة وغموض. كان التحدي هو استحضار كل من العناصر الميلودرامية والإثارة، مما يضمن هوية موسيقية متماسكة يتردد صداها في جميع أنحاء الفيلم بأكمله، على حد قولها.
وتكمل حديثها مع "الغد"، بأنها في "جرس إنذار" مزجت بسلاسة بين موسيقا الأوركسترا والبيانو، وبمساعدة لوحة الآلات الخاصة بها لتأسيس هوية موسيقية متماسكة للعمل. هذا المزج يسمح للموسيقا، كما تقول، بالتكيف بسلاسة مع المشاهد ذات الطبيعة العاطفية المتنوعة، وصولا للحظات الكوميدية إلى الدراما المكثفة.
أثناء العمل على مسلسل "جايبة العيد"، تنوعت مجموعتها الموسيقية لتستوحي الإلهام من الحيوية البصرية للعرض، حيث مزج الموسيقا الشامية في السبعينيات مع الموسيقا اليونانية لإنشاء مشهد صوتي فريد يكمل تماما نغمة العرض.
أما المشاركة في مشاريع مثل "رحلة 404" المصري، فكانت نقطة تحول في مسيرتها. تقول "توقع المخرج هاني خليفة من موسيقاي نتيجة فريدة، فهو متابع لأعمالي السابقة، وفي الفيلم قمت بالتركيز على عناصر الثقافة المصرية وإظهار الاضطرابات العاطفية لبطلة الرواية، مما حقق عملا موسيقيا تصويريا يكمل السرد المعقد".
تشكيل المشهد الموسيقي التصويري للسينما العربية
نالت بشناق اعترافا وإشادة كبيرة كمؤلفة سينمائية موسيقية عربية في العام 2024، حيث كرست جهدها لكسر التقاليد الموسيقية واستكشاف مشاهد صوتية مبتكرة في السينما العربية.
ودفعتها ندرة التخصصات في الصناعة السينمائية إلى تشكيل شخصية موسيقية خاصة بها، لتكون بصمتها واضحة بالأعمال التي تشارك بها، ويتعزز ذلك بشكل السرد القصصي لتكون موسيقاها مكملا للعمل الأصلي.
وتهدف المشاريع المستقبلية لبشناق إلى استكشاف مشاهد صوتية متنوعة، وإبراز تأثير القصص العربية القوية على الجمهور.
وتعكس المشاركة في فعاليات دولية، مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وبرنامج المحتوى الرقمي Ignite، التزام بشناق بالتجسير بين الفن والأوساط الأكاديمية والمشاركة بورش عمل للمخرجين والطلاب، مما يسهم في رؤى جديدة حول موسيقا الأفلام.
معايير اختيار المشاريع
تدور خيارات بشناق عبر صياغة هوية موسيقية فريدة لكل مشروع، تضع بعين الاعتبار عوامل مثل نوع الفيلم ورؤية المخرج، مما يضمن تجربة عاطفية تؤثر بالجمهور.
أما صياغة الموسيقا بالنسبة لها، فهي توازن دقيق يعزز موسيقا الفيلم ولا يطغى على أحداثه. ويعد فهم رؤية المخرج أمرا بالغ الأهمية للتأكيد على العناصر المطلوبة وتوضيح الأولويات، وتقديم عمل يلبي توقعات المخرج والجمهور.
جوائز عالمية
تميز بشناق في تأليف موسيقا الأفلام يظهر من خلال الترشيحات والجوائز، بما في ذلك جائزة الشاشة الكندية في العام 2022، عن عملها في فيلم Jasmine Road، فضلا عن الإنجازات على المستوى الدولي سواء في تأليف الموسيقا الأوركسترالية أو الموسيقا التصويرية.
وفازت بالعديد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة هوليوود للموسيقا في الإعلام Hollywood Music in Media Award عن مقطوعتها الأوركسترالية "غدا"، وتم ترشيحها للجائزة نفسها العام 2019 في فئة أفضل موسيقا تصويرية عن الفيلم القصير "موعد هام جدا"، ومرة أخرى العام 2018 في فئة الموسيقا العالمية عن فيلم "الطريق إلى جنين".
فيما تعمل بشناق حاليا على عدد من المشاريع الفنية المتنوعة، من بينها فيلم "بسمة" من بطولة وتأليف وإخراج الفنانة السعودية فاطمة البنوي، ومن إنتاج السيناريست والمنتج المصري محمد حفظي الذي ينتظر عرضه على "نتفلكس" خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضعها الموسيقا التصويرية لأكثر من 40 عملا، منها: المنعطف (2015)، نبذة عنها (2015)، الانتظار في أورفة (2016)، مرتين في كل مرة (2016)، نكسة الروح (2017)، في المنزل مع الخيول (2017)، وغيرها، ما بين السينما الفنية والتجارية والأعمال التلفزيونية، والتي حازت الجوائز وعرضت في العديد من المهرجانات الدولية مثل فينيسيا، ولوكارنو، وهوت دوكس، وكليرمونت فيران من بين آخرين.
بالنسبة لبشناق، تسد الموسيقا في الأفلام الفجوات البصرية، وتوفر الهوية وتعزز التجربة السينمائية، فالموسيقا تلبي احتياجات الأفلام المختلفة، مما يخلق بيئة متماسكة ومؤثرة لرواية القصص.

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