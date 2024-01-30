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#عاجل السعودية تودع كأس آسيا بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح

1/30/2024 2:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ودع المنتخب السعودي بطولة كأس آسيا 2023 بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل الأيجابي بالوقت الأصلي والإضافي بهدف مقابل هدف لتضرب موعدا مع المنتخب الأسترالي بربع النهائي.

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