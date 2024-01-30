عاجل السعودية تودع كأس آسيا بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح

#عاجل السعودية تودع كأس آسيا بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح
التاريخ
1/30/2024 2:29:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ودع المنتخب السعودي بطولة كأس آسيا 2023 بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل الأيجابي بالوقت الأصلي والإضافي بهدف مقابل هدف لتضرب موعدا مع المنتخب الأسترالي بربع النهائي.
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