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بعثة النشامى تحتفي بميلاد الملك من قطر

1/30/2024 2:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- احتفت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم مساء الثلاثاء، بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الثاني والستين، والذي يصادف اليوم.

وتواجد رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين، برفقة لاعبي المنتخب، وتمنى اللاعبون من خلال مقطع مصور نشره اتحاد الكرة، قائلين: "كل عام وانت بخير سيدنا".



الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني نجح في تخطي عقبة المنتخب العراقي في ثمن نهائي كأس آسيا أمس، وتأهل لربع النهائي أمام طاجيكستان الجمعة المقبلة.

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