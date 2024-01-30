بعثة النشامى تحتفي بميلاد الملك من قطر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) الدوحة- احتفت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم مساء الثلاثاء، بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الثاني والستين، والذي يصادف اليوم.
وتواجد رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين، برفقة لاعبي المنتخب، وتمنى اللاعبون من خلال مقطع مصور نشره اتحاد الكرة، قائلين: "كل عام وانت بخير سيدنا".
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني نجح في تخطي عقبة المنتخب العراقي في ثمن نهائي كأس آسيا أمس، وتأهل لربع النهائي أمام طاجيكستان الجمعة المقبلة.
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