اتفاقي ثالث ينتقل للاتحاد
التاريخ
1/30/2024 2:27:11 PM
(MENAFN
- Al Watan) تعاقد الاتحاد مع لاعب الوسط حامد الغامدي قادما من الاتفاق بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع أفضلية الشراء، لتعزيز صفوف العميد خلال المرحلة المقبلة من المنافسات.
ورحب الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد دومينجوس أوليفيرا بالوافد الجديد، متمنيا له التوفيق مع زملائه في تحقيق التطلعات التي ينشدها جماهير النادي ومحبوه.
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