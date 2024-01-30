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اتفاقي ثالث ينتقل للاتحاد

1/30/2024 2:27:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الاتحاد مع لاعب الوسط حامد الغامدي قادما من الاتفاق بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع أفضلية الشراء، لتعزيز صفوف العميد خلال المرحلة المقبلة من المنافسات.
ورحب الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد دومينجوس أوليفيرا بالوافد الجديد، متمنيا له التوفيق مع زملائه في تحقيق التطلعات التي ينشدها جماهير النادي ومحبوه.

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