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النصر يحصن نجمه

1/30/2024 2:27:11 PM
(MENAFN- Al Watan) حصن النصر نجمه أيمن يحيى من محاولات المنافسين لخطفه، وحسم مستقبله بعقد جديد، بعدما جددت عقده لمدة 4 أعوام، عقب اجتماع حاسم بين اللاعب والرئيس التنفيذي للنادي، الإيطالي جويدو فينجا.
ورفض يحيى ((22 عاما)) عدة عروض من النصر لتجديد عقده، ثم وافق بعد الاستجابة لمطالبه التي تضمنت أن يكون العقد لمدة 4 أعوام بإجمالي راتب سنوي 3 ملايين ريال، إضافة إلى 500 ألف ريال سيحصل عليها قبل بداية الموسم المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن العرض الثاني كان يتمثل في منح اللاعب راتب سنوي 2.5 مليون ريال، في عقد مدته 4 أعوام.
أما العرض الأول، فكان منح اللاعب راتباً سنوياً 3 ملايين في عقد مدته 3 سنوات.
ودخل أيمن يحيى الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ في الـ15 من يناير الجاري.

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