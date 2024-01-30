النصر يحصن نجمه

(MENAFN
- Al Watan) حصن النصر نجمه أيمن يحيى من محاولات المنافسين لخطفه، وحسم مستقبله بعقد جديد، بعدما جددت عقده لمدة 4 أعوام، عقب اجتماع حاسم بين اللاعب والرئيس التنفيذي للنادي، الإيطالي جويدو فينجا.
ورفض يحيى ((22 عاما)) عدة عروض من النصر لتجديد عقده، ثم وافق بعد الاستجابة لمطالبه التي تضمنت أن يكون العقد لمدة 4 أعوام بإجمالي راتب سنوي 3 ملايين ريال، إضافة إلى 500 ألف ريال سيحصل عليها قبل بداية الموسم المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن العرض الثاني كان يتمثل في منح اللاعب راتب سنوي 2.5 مليون ريال، في عقد مدته 4 أعوام.
أما العرض الأول، فكان منح اللاعب راتباً سنوياً 3 ملايين في عقد مدته 3 سنوات.
ودخل أيمن يحيى الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ في الـ15 من يناير الجاري.
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