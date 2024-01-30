الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء، كما أقر المجلس لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها. المحادثات والمستجدات
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على أن المملكة ستبقى تَنشُد السلام وترعاه مُسًّخِرةً جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة. الشأن المحلي
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، آفاق تطوير القطاعات الحيوية والواعدة؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) وتعزيز الريادة العالمية للمملكة على الأصعدة كافة، وما تم في إطار ذلك من إطلاق استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية، تركز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة. تطوير قطاع الإسكان
وأكد المجلس، عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مشيداً في هذا السياق بما شهده منتدى مستقبل العقار من رؤى طموحة وتجمّع واسع من أنحاء العالم، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تحمل في طياتها مستقبل مزدهر للقطاع يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. قرارات المجلس
- الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء.
- التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين المملكة والصين للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن.
- مذكرة تفاهم مع البرتغال للتعاون في مجال الرياضة.
- الموافقة على البروتوكول الإلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين المملكة والصين.
- التباحث مع مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر.
- التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم مع منطقة هونج كونج الصينية في مجال البيئة.
- التباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- انضمام المملكة ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى منتدى النقل الدولي (ITF).
- إقرار اتفاقية التعاون الاقتصادي مع لاتفيا.
- التباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاقتصاد والتخطيط.
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين المملكة والدول الأخرى لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، والتباحث في شأن مشروع الاتفاقية بهذا الخصوص.
- الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.
- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق. الترقيات
- ترقية المهندس عبداللّه بن ناصر الغازي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ــ ترقية عبدالله بن محمد السالم إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (15) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ــ ترقية راشد بن ناشي العتيبي إلى وظيفة (مستشار خدمة اجتماعية) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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