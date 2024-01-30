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الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء - جريدة الوطن السعودية

1/30/2024 2:26:50 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء، كما أقر المجلس لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.
المحادثات والمستجدات
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على أن المملكة ستبقى تَنشُد السلام وترعاه مُسًّخِرةً جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة.
الشأن المحلي
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، آفاق تطوير القطاعات الحيوية والواعدة؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) وتعزيز الريادة العالمية للمملكة على الأصعدة كافة، وما تم في إطار ذلك من إطلاق استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية، تركز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة.
تطوير قطاع الإسكان
وأكد المجلس، عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مشيداً في هذا السياق بما شهده منتدى مستقبل العقار من رؤى طموحة وتجمّع واسع من أنحاء العالم، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تحمل في طياتها مستقبل مزدهر للقطاع يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء.
- التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين المملكة والصين للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن.
- مذكرة تفاهم مع البرتغال للتعاون في مجال الرياضة.
- الموافقة على البروتوكول الإلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين المملكة والصين.
- التباحث مع مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر.
- التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم مع منطقة هونج كونج الصينية في مجال البيئة.
- التباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- انضمام المملكة ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى منتدى النقل الدولي (ITF).
- إقرار اتفاقية التعاون الاقتصادي مع لاتفيا.
- التباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاقتصاد والتخطيط.
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين المملكة والدول الأخرى لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، والتباحث في شأن مشروع الاتفاقية بهذا الخصوص.
- الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.
- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق.
الترقيات
- ترقية المهندس عبداللّه بن ناصر الغازي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ــ ترقية عبدالله بن محمد السالم إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (15) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ــ ترقية راشد بن ناشي العتيبي إلى وظيفة (مستشار خدمة اجتماعية) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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