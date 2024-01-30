ساهم في الإرث الرائع: الاحتفال بالذكرى السنوية للتألق في معرضي المجوهرات

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يحتفل معرض هونج كونج الدولي للمجوهرات التابع لمؤسسة HKTDC و معرض هونج كونج الدولي للألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ التابع لمؤسسة HKTDC بدورتهما الأربعين والعاشرة على التوالي في عام 2024. ينطلق الحدث هذا العام تحت شعار " ساهم في التراث الرائع ". وبالإضافة إلى الشكر الموصول إلى كل الأطراف على دعمها المستمر لنا، نأمل في تشجيع المزيد من الفاعلين في الصناعة على الانضمام إلى حدثنا السنوي وتحقيق الإنجاز التالي معًا.

المعرض الفعلي Click2Match (منصة المطابقة عبر الإنترنت المدعومة بالذكاء الاصطناعي) معرض هونج كونج الدولي للمجوهرات التابع لمؤسسة HKTDC لعام 2024 (IJS) 29 من فبراير إلى 4 من مارس في مركز هونج كونج للمؤتمرات والمعارض 20 من فبراير إلى 11 من مارس معرض هونج كونج الدولي للألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ التابع لمؤسسة HKTDC لعام 2024 (IDGPS) 27 من فبراير إلى 2 من مارس في AsiaWorld-Expo 20 من فبراير إلى 11 من مارس

سيتضمن معرض هونج كونج الدولي للمجوهرات ( IJS ) مناطق مميزة رائعة، منها قاعة القطع الاستثنائية و قاعة المشاهير و Designer Galleria ، على أن تعرض قاعة القطع الاستثنائية مجموعة راقية مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة والجاديت واللؤلؤ من إبداع عارضين يمثلون أستراليا والبر الرئيسي للصين وألمانيا وهونج كونج والهند وإيطاليا واليابان وسويسرا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

سيعرض Designer Galleria مجموعات آسرة من إبداع مصممين متميزين قادمين من النمسا والبر الرئيسي للصين وفرنسا وهونج كونج واليابان وكوريا وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة.

ستسجل أجنحة من العديد من البلدان، مثل المكسيك وماليزيا حضورها في معرضي المجوهرات. ستضم قاعة المشاهير تشكيلة مذهلة من العلامات التجارية العالمية، ومنها Giorgio Visconti من إيطاليا، وChete من هونج كونج، وCarrera Y Carrera من إسبانيا، وLao Feng Xiang من البر الرئيسي للصين.

سيعرض معرض هونج كونج الدولي للألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ ( IDGPS ) أرقى أنواع الألماس واللؤلؤ فضلاً عن الأحجار الكريمة والمواد الخام للمجوهرات العالية الجودة من أصول متنوعة في قاعة الألماس الفاخر و كنوز الطبيعة و كنوز المحيط .

سيقدم المعرضان أيضًا برنامجًا شاملاً يضم عروض المجوهرات وندوات ومنتديات المشترين وفعاليات التواصل التي توفر المعلومات الرائجة في السوق للفاعلين في الصناعة.

ميزة جديدة لتطبيق HKTDC Marketplace

يُطلق تطبيق HKTDC Marketplace ميزة جديدة تتيح للمشترين التسجيل وتحميل صورة ووثيقة السفر للحصول على شارة إلكترونية معتمدة. وداعًا للانتظار في الطابور ولعملية التحقق عند مكتب التسجيل.

الموقع الإلكتروني لتطبيق Marketplace:



موقعا معرضي المجوهرات الإلكترونيان

معرض هونج كونج الدولي للمجوهرات (IJS):

معرض هونج كونج الدولي للألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ (IDGPS): hktd

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :