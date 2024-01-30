ساهم في الإرث الرائع: الاحتفال بالذكرى السنوية للتألق في معرضي المجوهرات

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يحتفل معرض هونج كونج الدولي للمجوهرات التابع لمؤسسة HKTDC و معرض هونج كونج الدولي للألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ التابع لمؤسسة HKTDC بدورتهما الأربعين والعاشرة على التوالي في عام 2024. ينطلق الحدث هذا العام تحت شعار " ساهم في التراث الرائع ". وبالإضافة إلى الشكر الموصول إلى كل الأطراف على دعمها المستمر لنا، نأمل في تشجيع المزيد من الفاعلين في الصناعة على الانضمام إلى حدثنا السنوي وتحقيق الإنجاز التالي معًا.
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المعرض الفعلي
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Click2Match
(منصة المطابقة عبر الإنترنت المدعومة بالذكاء الاصطناعي)
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معرض هونج كونج الدولي للمجوهرات التابع لمؤسسة HKTDC لعام 2024 (IJS)
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29 من فبراير إلى 4 من مارس في مركز هونج كونج للمؤتمرات والمعارض
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20 من فبراير إلى 11 من مارس
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معرض هونج كونج الدولي للألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ التابع لمؤسسة HKTDC لعام 2024 (IDGPS)
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27 من فبراير إلى 2 من مارس في AsiaWorld-Expo
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20 من فبراير إلى 11 من مارس
سيتضمن معرض هونج كونج الدولي للمجوهرات ( IJS ) مناطق مميزة رائعة، منها قاعة القطع الاستثنائية و قاعة المشاهير و Designer Galleria ، على أن تعرض قاعة القطع الاستثنائية مجموعة راقية مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة والجاديت واللؤلؤ من إبداع عارضين يمثلون أستراليا والبر الرئيسي للصين وألمانيا وهونج كونج والهند وإيطاليا واليابان وسويسرا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
سيعرض Designer Galleria مجموعات آسرة من إبداع مصممين متميزين قادمين من النمسا والبر الرئيسي للصين وفرنسا وهونج كونج واليابان وكوريا وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة.
ستسجل أجنحة من العديد من البلدان، مثل المكسيك وماليزيا حضورها في معرضي المجوهرات. ستضم قاعة المشاهير تشكيلة مذهلة من العلامات التجارية العالمية، ومنها Giorgio Visconti من إيطاليا، وChete من هونج كونج، وCarrera Y Carrera من إسبانيا، وLao Feng Xiang من البر الرئيسي للصين.
سيعرض معرض هونج كونج الدولي للألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ ( IDGPS ) أرقى أنواع الألماس واللؤلؤ فضلاً عن الأحجار الكريمة والمواد الخام للمجوهرات العالية الجودة من أصول متنوعة في قاعة الألماس الفاخر و كنوز الطبيعة و كنوز المحيط .
سيقدم المعرضان أيضًا برنامجًا شاملاً يضم عروض المجوهرات وندوات ومنتديات المشترين وفعاليات التواصل التي توفر المعلومات الرائجة في السوق للفاعلين في الصناعة.
ميزة جديدة لتطبيق HKTDC Marketplace
يُطلق تطبيق HKTDC Marketplace ميزة جديدة تتيح للمشترين التسجيل وتحميل صورة ووثيقة السفر للحصول على شارة إلكترونية معتمدة. وداعًا للانتظار في الطابور ولعملية التحقق عند مكتب التسجيل.
الموقع الإلكتروني لتطبيق Marketplace:
موقعا معرضي المجوهرات الإلكترونيان
معرض هونج كونج الدولي للمجوهرات (IJS):
معرض هونج كونج الدولي للألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ (IDGPS): hktd
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