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وزارة الإعلام تطلق المحطة سبعة

1/30/2024 2:23:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام؛ الفيلم الوثائقي "المحطة سبعة"، الذي يستعرض أبرز الأحداث التي مرت بها المملكة عام 2023، ويهدف الفيلم إلى توثيق هذه المحطات التاريخية المهمة للأجيال، وذلك بمناسبة مرور سبع سنوات على انطلاق رؤية المملكة 2030، والذي كان سببًا في اختيار هذا الاسم عنوانًا للفيلم.
ويستعرض الفيلم من خلال المعالجة الفنية المعتمدة على المقابلات العديد من المعلومات والتفاصيل التي تُروى بعضها لأول مرة، وأبرز المراحل الزمنية والأحداث والمنجزات في عام 2023، تستهدف تعزيز قيم الفخر والانتماء للوطن، وما تشهده المملكة من تطورات في شتى المجالات؛ الرياضية، والعلمية، الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية.
ويقدم الفيلم أغنية خاصة من كلمات الشاعر سعيد بن مانع، تتحدث عن حالة الفخر والفرح بالمنجزات المتحققة خلال عام في مختلف المجالات.
ويعرض في عدد من القنوات، ويمكن مشاهدته على حساب وزارة الإعلام في منصة اليوتيوب، كما سيتم عرضه قريبًا على عدد من القنوات والمنصات الأخرى. يذكر أن مبادرة كنوز تندرج ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على الأصعدة كافة، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة. كما أنتجت المبادرة عددًا من الأعمال؛ مثل: "مرحلة صعبة"، و"نورس العرب"، و"على حد سواء"، و"ماذا يأكل السعوديون"، و"أطلس السعودية"، وأطلقت مؤخرًا الفيلم الوثائقي هورايزن، الذي يعرض حاليًا في منصة نتفليكس العالمية.

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