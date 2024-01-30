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سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته منخفضا عند 11985 نقطة

1/30/2024 2:23:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأحمر خاسرا 266 نقطة عند مستوى 11985 نقطة وبتداولات تجاوزت 9 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 15 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 222 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، وباعظم، والمنجم، والأصيل، وجرير الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أنابيب الشرق، والحفر العربية، وأديس، وأنابيب، وأنابيب السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.72% و10.00%.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، وسال، ومجموعة إم بي سي، المنجم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 89.89 نقطة، ليقفل عند مستوى 24776.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 20.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم.

MENAFN30012024000089011017ID1107788220

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