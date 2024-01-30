لجنة الحج المركزية تستعرض جاهزية الخدمات لشهر رمضان

(MENAFN
- Al Watan) بمتابعة وإشراف من مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، رأس نائب أمير المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل اجتماع اللجنة والذي تخلله استعراض جاهزية الخدمات لشهر رمضان المقبل.
وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة على أهمية توحيد الجهود وتضافرها ورفع مستوى التنسيق بين الجهات وصولاً لخدمة ضيوف الرحمن على الوجه الأكمل إنفاذاً لتوجيهات القيادة منوهاً سموه إلى ضرورة التطوير الدائم للخطط والأعمال من أجل التسيهل على قاصدي المسجد الحرام.
وناقشت اللجنة استعدادات الجهات لموسم رمضان والذي يتوقع فيه تضاعف أعداد المعتمرين، كما جرى استعراض جاهزية الخدمات بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل طاقته الاستيعابية، وما تم من أعمال لتهيئة مرافقه بجميع الخدمات التشغيلية والفنية التي تحقق الراحة للقاصدين والزوار.
كما تطرقت اللجنة لآخر المستجدات المتعلقة بالخطط التشغيلية لموسم حج 1445هـــ، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة والتي سوف يتم الرفع بها للجنة الحج المركزية.
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