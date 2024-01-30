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لجنة الحج المركزية تستعرض جاهزية الخدمات لشهر رمضان

1/30/2024 2:23:04 PM
(MENAFN- Al Watan) بمتابعة وإشراف من مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، رأس نائب أمير المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل اجتماع اللجنة والذي تخلله استعراض جاهزية الخدمات لشهر رمضان المقبل.
وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة على أهمية توحيد الجهود وتضافرها ورفع مستوى التنسيق بين الجهات وصولاً لخدمة ضيوف الرحمن على الوجه الأكمل إنفاذاً لتوجيهات القيادة منوهاً سموه إلى ضرورة التطوير الدائم للخطط والأعمال من أجل التسيهل على قاصدي المسجد الحرام.
وناقشت اللجنة استعدادات الجهات لموسم رمضان والذي يتوقع فيه تضاعف أعداد المعتمرين، كما جرى استعراض جاهزية الخدمات بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل طاقته الاستيعابية، وما تم من أعمال لتهيئة مرافقه بجميع الخدمات التشغيلية والفنية التي تحقق الراحة للقاصدين والزوار.
كما تطرقت اللجنة لآخر المستجدات المتعلقة بالخطط التشغيلية لموسم حج 1445هـــ، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة والتي سوف يتم الرفع بها للجنة الحج المركزية.

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