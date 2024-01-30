الاستفادة من برامج الدعم لمزارع البن بأبها

(MENAFN
- Al Watan) زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، عددا من مزارع البن بأبها في قرى: ريدة وجو آل النجيم وحبو، بهدف الاطلاع عليها، والفرص والتحديات في زراعة البن وانتاجه. كما تم بحث طرق الاستفادة من برامج الدعم المقدمة من الوزارة للمزارعين، وخطواتها الإجرائية.
وتمتاز المواقع التي تمت زيارتها بزراعة أجود أنواع البن العربي، وذلك لعدة عوامل، منها المناخ والتربة الجبلية المعروفة بوفرة عناصرها الغذائية.
وأكد آل مجثل حرص الوزارة على الاهتمام بالميز النسبية لكل منطقة، ومن ذلك منتج البن كميزة لمنطقة عسير، الذي يعد ثاني أكثر سلعة يتم تداولها عالميا.
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