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الاستفادة من برامج الدعم لمزارع البن بأبها

1/30/2024 2:23:03 PM
(MENAFN- Al Watan) زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، عددا من مزارع البن بأبها في قرى: ريدة وجو آل النجيم وحبو، بهدف الاطلاع عليها، والفرص والتحديات في زراعة البن وانتاجه. كما تم بحث طرق الاستفادة من برامج الدعم المقدمة من الوزارة للمزارعين، وخطواتها الإجرائية.
وتمتاز المواقع التي تمت زيارتها بزراعة أجود أنواع البن العربي، وذلك لعدة عوامل، منها المناخ والتربة الجبلية المعروفة بوفرة عناصرها الغذائية.
وأكد آل مجثل حرص الوزارة على الاهتمام بالميز النسبية لكل منطقة، ومن ذلك منتج البن كميزة لمنطقة عسير، الذي يعد ثاني أكثر سلعة يتم تداولها عالميا.

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