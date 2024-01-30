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لائحة الاتصالات الرسمية تنظم المراسلات الواردة والصادرة وتوثقها

1/30/2024 2:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري أن لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، التي أقرها مجلس الوزراء اليوم، تهدف إلى وضع ضوابط تنظم المراسلات الواردة والصادرة وتوثقها، وتوحد معاييرها الموضوعية والشكلية، وتنظم إجراءات ورودها وصدورها وتسليمها وتسلمها فيما بين الأجهزة الحكومية.
وأضاف أن اللائحة تهدف أيضا إلى المحافظة على أوعية ومعلومات الوثائق في جميع مراحلها وحمايتها، وذلك خلال عمليات التسلم والتسليم والتوثيق والتسجيل والمراجعة والحفظ والاطلاع والتداول، وعبر التعاملات الإلكترونية والاستخدامات التقنية وفي أماكن العمل.

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