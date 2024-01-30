العالمي يوافق على رحيل فوفانا

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة نادي النصر، وافقت على إعارة لاعب الوسط الإيفواري الدولي سيكو فوفانا للاتفاق، وأوضحت أن مسؤولي النصر طالبوا إدارة الاتفاق بإتمام تفاصيل استعارة اللاعب.
وانتقل فوفانا لصفوف النصر قادما من لانس الفرنسي في السوق الصيفية الماضية بعقد لمدة 3 مواسم.
ويمثل فوفانا منتخب بلاده حاليا في كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.
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