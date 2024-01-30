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العالمي يوافق على رحيل فوفانا

1/30/2024 2:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة نادي النصر، وافقت على إعارة لاعب الوسط الإيفواري الدولي سيكو فوفانا للاتفاق، وأوضحت أن مسؤولي النصر طالبوا إدارة الاتفاق بإتمام تفاصيل استعارة اللاعب.
وانتقل فوفانا لصفوف النصر قادما من لانس الفرنسي في السوق الصيفية الماضية بعقد لمدة 3 مواسم.
ويمثل فوفانا منتخب بلاده حاليا في كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

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