النصر يعيد قيد أوسبينا

النصر يعيد قيد أوسبينا
التاريخ
1/30/2024 2:23:02 PM
(MENAFN
- Al Watan) أكدت مصادر أن إدارة النصر أعاد تسجيل حارس مرماه الكولومبي ديفيد أوسبينا في قائمة العالمي في دوري روشن السعودي للمحترفين، ليكون بديلا للاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا الذي قارب على الانتقال إلى الاتفاق.
MENAFN30012024000089011017ID1107788213
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.