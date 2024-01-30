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النصر يعيد قيد أوسبينا

1/30/2024 2:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت مصادر أن إدارة النصر أعاد تسجيل حارس مرماه الكولومبي ديفيد أوسبينا في قائمة العالمي في دوري روشن السعودي للمحترفين، ليكون بديلا للاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا الذي قارب على الانتقال إلى الاتفاق.

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