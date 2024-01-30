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أوزبكستان تنهي مغامرات تايلاند

1/30/2024 2:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) عبر منتخب أوزبكستان إلى ربع نهائي كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، بتغلبه على نظيره منتخب تايلاند 2 /1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد الجنوب، لحساب دور الـ16 للبطولة القارية.
سجل للأوزبك عزيزيبيك تورغونباييف((37))، عباسبيك فايزوليف((65))، ولتايلاند ساباتشوك ساراتشارت ((58))، وسيواجه المنتخب الأوزبكي في ربع النهائي مستضيف البطولة منتخب قطر السبت المقبل.

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