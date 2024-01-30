أوزبكستان تنهي مغامرات تايلاند

(MENAFN
- Al Watan) عبر منتخب أوزبكستان إلى ربع نهائي كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، بتغلبه على نظيره منتخب تايلاند 2 /1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد الجنوب، لحساب دور الـ16 للبطولة القارية.
سجل للأوزبك عزيزيبيك تورغونباييف((37))، عباسبيك فايزوليف((65))، ولتايلاند ساباتشوك ساراتشارت ((58))، وسيواجه المنتخب الأوزبكي في ربع النهائي مستضيف البطولة منتخب قطر السبت المقبل.
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