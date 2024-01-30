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هولندي بطلا لأولى مراحل طواف العلا

1/30/2024 2:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق الدراج الهولندي كاسبر فان أودن المركز الأول في المرحلة الأولى لطواف العلا 2024، الذي تنظمه وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والدولي UCI للدراجات، والذي يتكون من 5 مراحل، تمتد على مسافة 881.2كلم، ويستمر حتى الـ 3 فبراير المقبل 2024م.
وانطلقت المرحلة الأولى التي من محطة قطار المنشية بمحافظة العلا إلى المحطة ذاتها، بمشاركة 126 دراجًا، لمسافة 149.1كلم، ونال كاسبر فان أودن بالمركز الأول، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن بلغ 3:18:45 ساعة، بفارق 4 ثوانٍ فقط عن متسابق فريق جايكو– العلا، الدراج الهولندي ديلان جرونويجن الذي جاء ثانياً في الترتيب العام، فيما حلّ ثالثاً البلجيكي تيم ميرلير من فريق (سودال كويك ستيب) البلجيكي.
وعطفاً على فوز الدراج الهولندي كاسبر بالمرحلة الأولى، فقد توّج أيضاً من قبل اللجنة التنظيمية للسباق بالقميص الأحمر (تصنيف النقاط العامة)، والقميص الأخضر (تصنيف الوقت الفردي العام)، وكذلك القميص الأبيض (أفضل متسابق شاب)، فيما حصد الدراج الإسباني ((أوناي زبلديا إلدوين)) القميص البرتقالي لفئة الدراج الأكثر نشاطاً، والفريق السويسري (Q36.5 Pro Cycling Team) أفضل فريق.

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