هولندي بطلا لأولى مراحل طواف العلا

(MENAFN
- Al Watan) حقق الدراج الهولندي كاسبر فان أودن المركز الأول في المرحلة الأولى لطواف العلا 2024، الذي تنظمه وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والدولي UCI للدراجات، والذي يتكون من 5 مراحل، تمتد على مسافة 881.2كلم، ويستمر حتى الـ 3 فبراير المقبل 2024م.
وانطلقت المرحلة الأولى التي من محطة قطار المنشية بمحافظة العلا إلى المحطة ذاتها، بمشاركة 126 دراجًا، لمسافة 149.1كلم، ونال كاسبر فان أودن بالمركز الأول، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن بلغ 3:18:45 ساعة، بفارق 4 ثوانٍ فقط عن متسابق فريق جايكو– العلا، الدراج الهولندي ديلان جرونويجن الذي جاء ثانياً في الترتيب العام، فيما حلّ ثالثاً البلجيكي تيم ميرلير من فريق (سودال كويك ستيب) البلجيكي.
وعطفاً على فوز الدراج الهولندي كاسبر بالمرحلة الأولى، فقد توّج أيضاً من قبل اللجنة التنظيمية للسباق بالقميص الأحمر (تصنيف النقاط العامة)، والقميص الأخضر (تصنيف الوقت الفردي العام)، وكذلك القميص الأبيض (أفضل متسابق شاب)، فيما حصد الدراج الإسباني ((أوناي زبلديا إلدوين)) القميص البرتقالي لفئة الدراج الأكثر نشاطاً، والفريق السويسري (Q36.5 Pro Cycling Team) أفضل فريق.
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