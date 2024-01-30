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خادم الحرمين يستقبل أمير الكويت

1/30/2024 2:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر عرقه اليوم، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ورحب الملك سلمان بالشيخ مشعل الصباح والوفد المرافق له، فيما أبدى أمير دولة الكويت سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين

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