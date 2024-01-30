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ولي العهد يجري مباحثات مع أمير الكويت

1/30/2024 2:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك خلال زيارته للمملكة.
وقد تم خلال جلسة المباحثات استعراض أوجه العلاقات الاخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطوير وتنمية الشراكة القائمة ودعمها على مختلف الاصعدة بما يخدم مصالحهما الموحدة والسعي نحو المزيد من التعاون في شتى المجالات لتوسعة أطر العمل بما يخدم دعم وتعزيز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي.
كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
كما قلد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير الكويت قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا له.
وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد وصل للرياض بزيارة دولة رافقه فيها وفد رسمي وهي الزيارة الأولى منذ تولي أمير الكويت مقاليد

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