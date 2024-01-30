أنسنة المرافق الترفيهية بطريف

(MENAFN
- Al Watan) عززت أمانة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف أعمال جودة الحياة من خلال تفعيل عديد من البرامج الميدانية، التي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة الخدمات البلدية ودعمها لتحقق أعلى المعايير، حيث نفذت الفرق الميدانية برنامجاً لتأهيل مرافقها الترفيهية، التي تشمل ألعاب الأطفال والإضاءات التجميلية والمظلات والمماشي الرياضية، وفحص وسائل السلامة والتأكد من أدائها الفعال، إضافة إلى فحص التمديدات الكهربائية وصيانتها، وذلك في الحدائق العامة والمتنزهات في أرجاء المحافظة.
وأوضحت بلدية محافظة طريف أن هذه الجهود تترافق مع خطط الأمانة لدعم أنسنة المدن والمحافظات ورفع كفاءة المرافق الخدمية والترفيهية والمتنفسات العامة لتكون جاهزة لاستقبال الزوار على مدار العام، حيث تولي الحدائق والمتنزهات بالمحافظة اهتماماً أكبر، وتسعى لتطويرها وتحسينها بما يتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجات الزوار.
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