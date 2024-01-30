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أنسنة المرافق الترفيهية بطريف

1/30/2024 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) عززت أمانة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف أعمال جودة الحياة من خلال تفعيل عديد من البرامج الميدانية، التي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة الخدمات البلدية ودعمها لتحقق أعلى المعايير، حيث نفذت الفرق الميدانية برنامجاً لتأهيل مرافقها الترفيهية، التي تشمل ألعاب الأطفال والإضاءات التجميلية والمظلات والمماشي الرياضية، وفحص وسائل السلامة والتأكد من أدائها الفعال، إضافة إلى فحص التمديدات الكهربائية وصيانتها، وذلك في الحدائق العامة والمتنزهات في أرجاء المحافظة.
وأوضحت بلدية محافظة طريف أن هذه الجهود تترافق مع خطط الأمانة لدعم أنسنة المدن والمحافظات ورفع كفاءة المرافق الخدمية والترفيهية والمتنفسات العامة لتكون جاهزة لاستقبال الزوار على مدار العام، حيث تولي الحدائق والمتنزهات بالمحافظة اهتماماً أكبر، وتسعى لتطويرها وتحسينها بما يتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجات الزوار.

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