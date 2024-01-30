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رفع كفاءة الطرق وأعمال السلامة

1/30/2024 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة منطقة تبوك مجموعة من الأعمال لرفع كفاءة الطرق وتحرير الحركة المرورية وتسهيلها داخل مدينة تبوك وذلك من خلال قيامها بتطوير عدد من الطرق والمحاور الرئيسة وإعادة تأهيلها.
وأوضح وكيل الأمين للمشاريع بأمانة المنطقة المهندس عبدالمجيد السراح أن أعمال التطوير شملت إزالة عدد من الميادين وإلغاء إشارات، وإنشاء مناطق دوران وتركيب قواطع مضيئة، نتج عنها توسعة الطرق وإضافة حارات مرورية جديدة وممرات مشاة ومسطحات خضراء، مشيرًا إلى رفع كفاءة الطرق وأعمال السلامة المرورية تضمن تأهيل 113 مطبًا صناعيًا قائمًا لمرافق تعليمية وصحية وحدائق وتقاطعات، وإزالة 198 مطبًا عشوائيًا، ودهان 181 مطبًا صناعيًا، وتركيب 199 لوحة إرشادية، وعمل دهانات حرارية للإسفلت بطول 7080 مترًا، إضافة إلى تركيب 1649 قطعة من العواكس الخزفية (عيون القط)، وأعمال صيانة إسفلتية تجاوزت 36226 مترًا طوليًا.

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