رفع كفاءة الطرق وأعمال السلامة

(MENAFN
- Al Watan) نفذت أمانة منطقة تبوك مجموعة من الأعمال لرفع كفاءة الطرق وتحرير الحركة المرورية وتسهيلها داخل مدينة تبوك وذلك من خلال قيامها بتطوير عدد من الطرق والمحاور الرئيسة وإعادة تأهيلها.
وأوضح وكيل الأمين للمشاريع بأمانة المنطقة المهندس عبدالمجيد السراح أن أعمال التطوير شملت إزالة عدد من الميادين وإلغاء إشارات، وإنشاء مناطق دوران وتركيب قواطع مضيئة، نتج عنها توسعة الطرق وإضافة حارات مرورية جديدة وممرات مشاة ومسطحات خضراء، مشيرًا إلى رفع كفاءة الطرق وأعمال السلامة المرورية تضمن تأهيل 113 مطبًا صناعيًا قائمًا لمرافق تعليمية وصحية وحدائق وتقاطعات، وإزالة 198 مطبًا عشوائيًا، ودهان 181 مطبًا صناعيًا، وتركيب 199 لوحة إرشادية، وعمل دهانات حرارية للإسفلت بطول 7080 مترًا، إضافة إلى تركيب 1649 قطعة من العواكس الخزفية (عيون القط)، وأعمال صيانة إسفلتية تجاوزت 36226 مترًا طوليًا.
MENAFN30012024000089011017ID1107788205
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.