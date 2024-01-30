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إتلاف 500 كيلو مواد غذائية غير صالحة

1/30/2024 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت غرفة العمليات المشتركة عمالة مخالفة حولت منزلين شعبيين إلى مواقع لتخزين مواد غذائية مجهولة المصدر، وتصنيع منتجات التبغ، ضمن جهودها المستمرة في تحسين أوضاع أحياء وسط الرياض، ورفع معدلات الامتثال فيها.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض في تقرير إحصائي أن غرفة العمليات المشتركة نفذت ضمن أعمالها الدورية في نطاق بلديات البطحاء، والشميسي، والملز، وحملة ميدانية، ضبطت خلالها 27 عاملًا مخالفًا، و4 منشآت تجارية خالفت الاشتراطات، فيما عالجت عددًا من المخالفات، في عمل تكاملي بمشاركة 15 جهة حكومية وخدمية.
كما نتج عن الحملة إغلاق محال تجارية مخالفة، وإتلاف 5055 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام من المواقع المضبوطة، مصادرة 4600 كيلوجرام من الخضار والفواكه سُلمت للجمعيات الخيرية، وإزالة 180 مبسطًا لباعة جائلين.
يشار إلى أن غرفة العمليات المشتركة تعمل على معالجة أوضاع أحياء وسط الرياض، وتقديم الحلول العاجلة والمستدامة لها، من خلال الرقابة الدورية، تحسينًا للمشهد الحضري والحفاظ على بيئة الرياض آمنة وصحية.

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