Tuesday, 30 January 2024 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضاعت بغمضة عين

1/30/2024 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) غادر المنتخب السعودي، كأس آسيا عقب خسارته أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على إستاد المدينة التعليمية، لحساب ثمن نهائي البطولة، بعد تعادل المنتخبين 1 /1، في الوقتين الأصلي والإضافي، سجل للأخضر عبدالله رديف "46"، وللشمشون شو كيو سيونج "90 +9"، وفي ركلات الترجيح سجل للصقور محمد كنو، سعود عبدالحميد، وأهدر سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، فيما سجل منتخب كوريا 4 ضربات بنجاح.
وأدى التراجع الكبير للصقور في العشرين الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، إلى ضغط كوري كبير بغية إحراز التعادل الذي تحقق قبل نهاية الوقت بدل الضائع الذي احتسبه حكم اللقاء بـ10 دقائق، لا سيما في ظل التبديلات غير المقنعة والمستغربة التي أجراها المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.
- تبديلات مانشيني أثارت الاستغراب
- التراجع السعودي منح كوريا فرصة العودة
- الكسار تألق بشكل كبير وقدم مباراة تاريخية
- لاعبو الأخضر قدموا مباراة كبرى
- الجهد البدني أصاب الصقور بالتعب
- ركلات الترجيح حسمت الصراع القوي بين المنتخبين
- الأخضر أهدر ركلتين والكوريون سجلوا 4 ركلات

MENAFN30012024000089011017ID1107788203

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث