ضاعت بغمضة عين

(MENAFN
- Al Watan) غادر المنتخب السعودي، كأس آسيا عقب خسارته أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على إستاد المدينة التعليمية، لحساب ثمن نهائي البطولة، بعد تعادل المنتخبين 1 /1، في الوقتين الأصلي والإضافي، سجل للأخضر عبدالله رديف "46"، وللشمشون شو كيو سيونج "90 +9"، وفي ركلات الترجيح سجل للصقور محمد كنو، سعود عبدالحميد، وأهدر سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، فيما سجل منتخب كوريا 4 ضربات بنجاح.
وأدى التراجع الكبير للصقور في العشرين الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، إلى ضغط كوري كبير بغية إحراز التعادل الذي تحقق قبل نهاية الوقت بدل الضائع الذي احتسبه حكم اللقاء بـ10 دقائق، لا سيما في ظل التبديلات غير المقنعة والمستغربة التي أجراها المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.
- تبديلات مانشيني أثارت الاستغراب
- التراجع السعودي منح كوريا فرصة العودة
- الكسار تألق بشكل كبير وقدم مباراة تاريخية
- لاعبو الأخضر قدموا مباراة كبرى
- الجهد البدني أصاب الصقور بالتعب
- ركلات الترجيح حسمت الصراع القوي بين المنتخبين
- الأخضر أهدر ركلتين والكوريون سجلوا 4 ركلات
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