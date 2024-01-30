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مباحثات سعودية كويتية لتنمية الشراكة ومواجهة التحديات

1/30/2024 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر عرقه اليوم، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ورحب الملك سلمان بالشيخ مشعل الصباح والوفد المرافق له، فيما أبدى أمير الكويت سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين. كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
جلسة مباحثات
بعد ذلك، عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك خلال زيارته للمملكة.
وتم خلال جلسة المباحثات استعراض أوجه العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تطوير وتنمية الشراكة القائمة ودعمها على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالحهما الموحدة، والسعي نحو المزيد من التعاون في شتى المجالات لتوسعة أطر العمل بما يخدم دعم وتعزيز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي.
كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
كما قلد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير الكويت قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا له.
الزيارة الأولى
ووصل أمير الكويت والوفد الرسمي المرافق له، الثلاثاء، إلى الرياض، في زيارة رسمية، حيث كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه.
وقد غادر أمير دولة الكويت الرياض، وكان ولي العهد، في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار الملك خالد

وتعد هذه الزيارة الخارجية الأولى لأمير الكويت منذ توليه مقاليد الحكم، ما يمثل حرصا من القيادة الكويتية على تعزيز التواصل والتشاور بين البلدين حول مستجدات الأحداث في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد السفير الكويتي لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة والكويت وقيادتيهما، والمكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة لدى دولة الكويت وشعبها.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن زيارة أمير الكويت إلى المملكة كأول زيارة خارجية بعد تسلمه مقاليد الحكم، تُجسّد في مضمونها العلاقات الأخوية المتأصلة والراسخة عبر الزمن.
وأوضح أن دولة الكويت والمملكة تتمتعان بعلاقات أخوية على الصعيدين الرسمي والشعبي تتجاوز في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدولية إلى مفهوم الأخوة وأواصر القربى والمصير المشترك.
ترابط شعبي ورسمي
وتتميز العلاقات السعودية الكويتية بخصوصية وترابط رسمي وشعبي وثيق عزَّز من شأنها ورسوخها حرصُ القيادة في البلدين على توطيد وتطوير أوجه التعاون المشترك، كما تميزت بعمقها التاريخي الكبير، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان، إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين الشقيقين، والمنطقة الخليجية على وجه العموم.
رؤية مشتركة
ويهدف مجلس التنسيق السعودي الكويتي، الذي وقّع محضر إنشائه بين البلدين في يوليو من عام 2018م، إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف ((مجلس التعاون لدول الخليج العربية))، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان، وتعزيز التعاون والتكامل بينهما في المجالات ((السياسي والأمني والعسكري))، وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة، وإبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري في مختلف

رفع التبادل التجاري
ويطمح الجانبان السعودي والكويتي إلى رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستوى أعلى، حيث تُظهر الإحصائيات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2021 بلغ 6.993 مليارات ريال، وبلغت قيمة الصادرات 5.384 مليارات ريال، في حين بلغت قيمة الوتاردات 1.609 مليار ريال.

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