((التنمية الصناعية)) تطرح 456 قطعة أرض على الخريطة الاستثمارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 456 قطعة أرض على مساحة مليون متر مربع على الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقالت ناهد يوسف رئيس الهيئة، إن التنمية الصناعية تستهدف من خلال الطروحات الدورية والمتتالية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج فى سلاسل التوريد العالمية بما يسهم فى سد الفجوات الاستيرادية.
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وأشارت إلى أن الطرح موزع على 10 محافظات على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تبدأ من 200 حتى 10 آلاف متر مربع.
وطرحت الهيئة 39 قطعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، و25 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بالجيزة، و39 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و126 قطعة بقفط وهو بمحافظة قنا، و76 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و42 قطعة بمحافظة سوهاج، و60 قطعة بامتداد جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و15 قطعة بكوم اوشيم فى الفيوم.
أوضحت أن القطع المطروحة يتم إتاحتها بنظامى التمليك أو حق الإنتفاع ، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع 5% من سعر متر التمليك.
بينما طرحت القطع بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء للمستثمرين بالمجان تنفيذا للقرار الرئاسى بمنح الأراضى بالمنطقة الصناعية مجانا تشجيعا للاستثمار بشمال سيناء ودفع عجلة التنمية وتشغيل العمالة من أبناء المحافظة.
وقالت رئيس الهيئة، وزارة التجارة والصناعة مستمرة فى تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضى ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وإلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والإكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز لـ10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
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