Tuesday, 30 January 2024 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((التنمية الصناعية)) تطرح 456 قطعة أرض على الخريطة الاستثمارية

1/30/2024 2:22:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 456 قطعة أرض على مساحة مليون متر مربع على الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقالت ناهد يوسف رئيس الهيئة، إن التنمية الصناعية تستهدف من خلال الطروحات الدورية والمتتالية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج فى سلاسل التوريد العالمية بما يسهم فى سد الفجوات الاستيرادية.

موضوعات متعلقة ((الغرف التجارية)) تستعد لبداية الأوكازيون الشتوى الأسبوع المقبل منتجو الأعلاف يرفعون أسعارهم مجددًا مع استمرار ارتفاع الذرة والصويا أسعار الذهب تتجاوز 4 آلاف جنيه لـ”عيار 21′′

وأشارت إلى أن الطرح موزع على 10 محافظات على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تبدأ من 200 حتى 10 آلاف متر مربع.

وطرحت الهيئة 39 قطعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، و25 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بالجيزة، و39 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و126 قطعة بقفط وهو بمحافظة قنا، و76 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و42 قطعة بمحافظة سوهاج، و60 قطعة بامتداد جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و15 قطعة بكوم اوشيم فى الفيوم.

أوضحت أن القطع المطروحة يتم إتاحتها بنظامى التمليك أو حق الإنتفاع ، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع 5% من سعر متر التمليك.

بينما طرحت القطع بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء للمستثمرين بالمجان تنفيذا للقرار الرئاسى بمنح الأراضى بالمنطقة الصناعية مجانا تشجيعا للاستثمار بشمال سيناء ودفع عجلة التنمية وتشغيل العمالة من أبناء المحافظة.

وقالت رئيس الهيئة، وزارة التجارة والصناعة مستمرة فى تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضى ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وإلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والإكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز لـ10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.

MENAFN30012024000202011048ID1107788201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث