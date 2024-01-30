((التنمية الصناعية)) تطرح 456 قطعة أرض على الخريطة الاستثمارية

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 456 قطعة أرض على مساحة مليون متر مربع على الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقالت ناهد يوسف رئيس الهيئة، إن التنمية الصناعية تستهدف من خلال الطروحات الدورية والمتتالية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج فى سلاسل التوريد العالمية بما يسهم فى سد الفجوات الاستيرادية.

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وأشارت إلى أن الطرح موزع على 10 محافظات على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تبدأ من 200 حتى 10 آلاف متر مربع.

وطرحت الهيئة 39 قطعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، و25 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بالجيزة، و39 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و126 قطعة بقفط وهو بمحافظة قنا، و76 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و42 قطعة بمحافظة سوهاج، و60 قطعة بامتداد جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و15 قطعة بكوم اوشيم فى الفيوم.

أوضحت أن القطع المطروحة يتم إتاحتها بنظامى التمليك أو حق الإنتفاع ، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع 5% من سعر متر التمليك.

بينما طرحت القطع بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء للمستثمرين بالمجان تنفيذا للقرار الرئاسى بمنح الأراضى بالمنطقة الصناعية مجانا تشجيعا للاستثمار بشمال سيناء ودفع عجلة التنمية وتشغيل العمالة من أبناء المحافظة.

وقالت رئيس الهيئة، وزارة التجارة والصناعة مستمرة فى تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضى ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وإلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والإكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز لـ10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.