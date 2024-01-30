البورصة تقفز 22% خلال 19 جلسة فى 2024

رجح متعاملون بالبورصة المصرية، استمرار الأداء الصاعد للسوق خلال الجلسات القادمة، مع ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية واستمرار التحوط من المخاطر بالشراء فى الأسهم كأحد آليات حفظ قيمة الأصول، إلا أن الصعود دفع الخبراء للتحذير من عملية تصحيح قوية للمؤشر.

سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعاً بنسبة 3.83% ليصل إلى مستوى 30347 نقطة بنهاية جلسة أمس الثلاثاء، ليصعد بنسبة 21.9% خلال جلسات يناير الجارى، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.13% لمستوى 6941 نقطة.

موضوعاتأمريكا اللاتينية تعيش أفضل ظروفها الاقتصادية منذ جيل منتجو الأعلاف يرفعون أسعارهم مجددًا مع استمرار ارتفاع الذرة والصويا البورصة تحقق قمم تاريخية جديدة بتداولات 7 مليارات جنيه

وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.32% إلى مستوى 9860 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 3.5% عند مستوى 36764 نقطة.

رجح باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، أن يستكمل المؤشر فى الصعود نتيجة ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازى واتجاه المستثمرين للتحوط فى الأدوات الأرخص فى التحوط.

أضاف أن تخطى المؤشر مستوى 30 ألف نقطة، أدى لزيادة نسبة المخاطر واحتمالية اقتراب موجة تصحيح عنيفة، على أن يكون مستوى دعم المؤشر الرئيسى الحالى عند 27500 نقطة بينما تخطى مستوى 30300 نقطة.

ونصح المستثمرين بتفعيل نقاط حماية أرباح للأسهم والبيع عند منطقة الدعم الثانوى، وانتقاء الأسهم ذات الملاءة المالية والأداء الفنى القوى.

شهد السوق قيم تداولات 7 مليار جنيه، من خلال تداول 1.7 مليار سهم، بتنفيذ 189 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 109 أسهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“الحديد والصلب” بنسبة 20%، و”التعمير والاستشارات” بنسبة 19.99%.

وتراجعت أسعار 54 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“دلتا للطباعة” بنحو 4.95%، وسهم“الدلتا للسكر” بنحو 4.48%، فيما لم تتغير أسعار 43 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.12 تريليون جنيه، مرتفعًا 2.5%.

وتوقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى اف اى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر مؤشر EGX30 مستوى مقاومة 35 ألف نقطة خلال الربع الأول، خاصة بعد تخطى المؤشر لمستوى 30 ألف نقطة خلال الجلسة الأخيرة وصعود أغلب الأسهم فى البورصة.

وأوضح أن البورصة تشهد أداء إيجابى فى أغلبية القطاعات، وساهم ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازية فى هذا الصعود، ويتجه المستثمرون للتحوط من انخفاض الجنيه وزيادة معدلات التضخم، حيث يتوقع أن يرتفع 6% بنهاية يناير الجارى، مما دفع القوة الشرائية لدخول البورصة وارتفاع أحجام التداول.

ونصح المستثمرين ببيع الأسهم التى حققت ارتفاعات كبيرة خلال يناير، حيث ارتفع المؤشر بنحو 4 آلاف نقطة خلال الشهر الجارى فقط، ما يعنى إمكانية تراجعها نتيجة لجنى الأرباح ووجود فرص للشراء فيها.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 127 مليون جنيه و312 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 7.61% و3.41%، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 440 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 88.98%.

وسجل الأفراد 72.79% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 222 مليون جنيه و32 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 1.8 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 27.2% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 195 مليون جنيه و314 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات المحلية إلى البيع بقيمة 218 مليون جنيه.