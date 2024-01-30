منتجو الأعلاف يرفعون أسعارهم مجددًا مع استمرار ارتفاع الذرة والصويا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصلت أسعار الأعلاف ارتفاعاتها خلال الأسبوع الحالى مع استمرار ارتفاع أسعار الخامات من صويا وذرة.
وقال محمود علام رئيس القطاع التجارى بمجموعة المجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن الشركة قررت زيادة سعر طن العلف بقيمة 5100 جنيه، بسبب تقلبات السوق المحلى والارتفاعات اليومية لأسعار الفول الصويا.
موضوعات متعلقة
((الغرف التجارية)) تستعد لبداية الأوكازيون الشتوى الأسبوع المقبل البورصة تقفز 22% خلال 19 جلسة فى 2024 ((التنمية الصناعية)) تطرح 456 قطعة أرض على الخريطة الاستثمارية
وحددت الشركة سعر علف البادى سوبر 23% بنحو 29.4 ألف جنيه ونامى سوبر 21% نحو 29.3 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 29.2 ألف جنيه وست البيت 21.5% نحو 28.6 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 28.4 ألف جنيه.
وأشار رئيس القطاع التجارى إلى أن الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى سجلتا نحو 17 ألف جنيه للطن، والذرة الصفراء الأوكرانى سجلت نحو 16 ألف جنيه، كما سجلت الصويا الـ 44 % نحو 41 ألف جنيه والـ 46% نحو 42 ألف جنيه.
وأرجع علام الوضع الحالى لتقلبات السوق الموازية للدولار، ونقص المعروض، مشيرا إلى أن هناك مزارع دواجن تستعد لبدء دخول دورات تسكين جديدة استعداد لموسم رمضان الذى يشهد إقبال كبير من جانب المستهلكين.
من جانبه، قال محمود العنانى رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الأسعار سجلت ارتفاعا بالتزامن مع زيادة أسعار خامات الأعلاف، مشيرًا إلى أن السعر حاليا يبلغ 80 جنيه لكيلو الدواجن سعر المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيها للكيلو.
أضاف العنانى لـ”البورصة” أن سعر الدولار الموازى حاليا تجاوز 70 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن الحالية تتماشى مع زيادة التكاليف مع المنتجين.
تابع إنه رغم الزيادة فى سعر الدواجن من 77 جنيها للكيلو الأسبوع الماضى إلى 80 جنيها بالمزرعة فى الوقت الحالى إلا أنها تعد زيادة غير كبيرة مقارنة بالسلع التى تشهد ارتفاعات مضاعفة فى أسعارها.
أوضح أن هناك شركات تورد حاليا كميات من الدواجن المجمدة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفقا لاحتياجاتها، حيث تم التعاقد مع 3 شركات هى“تمرى، شهد، القصاص”.
أوضح أن الشركات المنتجة للدواجن حريصة على تلبية احتياجات السوق المحلى، لافتا إلى وجود عمليات تصديرية محدودة من مصنعات الدواجن والكتكوت ولكن الأولوية لسد احتياجات السوق المحلى .
قال أنور العبد نائب رئيس إتحاد منتجى الدواجن، إن الأعلاف تمثل 70%من تكلفة إنتاج الدواجن، مشيرا إلى أن أسعار الخامات شهدت زيادات يومية منذ الأسبوع الماضى.
أوضح أن سعر الذرة الصفراء حاليا 18 ألف جنيه للطن بينما تجاوز سعر الصويا 40 الف جنيه للطن.
من جانبه قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن الزيادة فى أسعار الدواجن الحالية ترجع إلى زيادة التكاليف على المربين بجانب زيادة أسعار الأمصال واللقاحات اللازمة
وتكلفة التدفئة ، مشيرا إلى أن التكلفة الفعلية تزيد عن السعر الحالى للدواجن.
أوضح السيد أن سعر بيض المائدة سجل ارتفاعا ملحوظا أيضا وتخطى حاجز 140 جنيهاً للطبق الواحد، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة وتحديدا خلال شهر رمضان تشهد زيادة فى الطلب على الدواجن بنسبة عادة تصل إلى 30%، إلا إنه ومع الزيادات المستمرة فى أسعار الخامات والأعلاف يصعب توقع الطلب.
وقال المهندس محمود سليمان رئيس القطاع التجارى بمجموعة الايمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن السعر التحوطى للدولار الذى يتعامل به سوق الأعلاف حاليا يقدر بنحو 80 جنيها، مشيرا إلى أن شركته أعلنت عن زيادة العلف بنحو 3400 جنيه فى الطن الواحد خلال أسبوع واحد بسبب الزيادات المتتالية فى أسعار الصويا، حيث بلغ سعر البادى سوبر 23% نحو 28.7 ألف جنيه ونامى سوبر 21% نحو 28.6 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 28.4 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 27.7 ألف جنيه.
وأضاف أن أسعار فول الصويا سجلت نحو 42.5 ألف جنيه للطن الواحد، وهى تمثل 35% من تصنيع طن العلف تام الصنع.
وطالب سليمان الحكومة بالتدخل الفورى والإفراج عن جميع مستلزمات الإنتاج الخاصة بالأعلاف من الموانئ.
وفى سياق متصل، قال محمد عبد الحميد رئيس مجموعة المؤمن للثروة الحيوانية والداجنة، إن وضع قطاع الأعلاف أصبح خارج السيطرة مما يهدد الشركات الصاعدة والناشئة بالتخارج.
وأوضح عبدالحميد، أن الزيادات الكبيرة فى أسعار خام فول الصويا لن تتوقف سوى بتدخل سريع من الدولة والإفراج عن كمية كبيرة من خام الصويا تضمن زيادة المعروض.
MENAFN30012024000202011048ID1107788199