منتجو الأعلاف يرفعون أسعارهم مجددًا مع استمرار ارتفاع الذرة والصويا

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت أسعار الأعلاف ارتفاعاتها خلال الأسبوع الحالى مع استمرار ارتفاع أسعار الخامات من صويا وذرة.

وقال محمود علام رئيس القطاع التجارى بمجموعة المجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن الشركة قررت زيادة سعر طن العلف بقيمة 5100 جنيه، بسبب تقلبات السوق المحلى والارتفاعات اليومية لأسعار الفول الصويا.

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وحددت الشركة سعر علف البادى سوبر 23% بنحو 29.4 ألف جنيه ونامى سوبر 21% نحو 29.3 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 29.2 ألف جنيه وست البيت 21.5% نحو 28.6 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 28.4 ألف جنيه.

وأشار رئيس القطاع التجارى إلى أن الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى سجلتا نحو 17 ألف جنيه للطن، والذرة الصفراء الأوكرانى سجلت نحو 16 ألف جنيه، كما سجلت الصويا الـ 44 % نحو 41 ألف جنيه والـ 46% نحو 42 ألف جنيه.

وأرجع علام الوضع الحالى لتقلبات السوق الموازية للدولار، ونقص المعروض، مشيرا إلى أن هناك مزارع دواجن تستعد لبدء دخول دورات تسكين جديدة استعداد لموسم رمضان الذى يشهد إقبال كبير من جانب المستهلكين.

من جانبه، قال محمود العنانى رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الأسعار سجلت ارتفاعا بالتزامن مع زيادة أسعار خامات الأعلاف، مشيرًا إلى أن السعر حاليا يبلغ 80 جنيه لكيلو الدواجن سعر المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيها للكيلو.

أضاف العنانى لـ”البورصة” أن سعر الدولار الموازى حاليا تجاوز 70 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن الحالية تتماشى مع زيادة التكاليف مع المنتجين.

تابع إنه رغم الزيادة فى سعر الدواجن من 77 جنيها للكيلو الأسبوع الماضى إلى 80 جنيها بالمزرعة فى الوقت الحالى إلا أنها تعد زيادة غير كبيرة مقارنة بالسلع التى تشهد ارتفاعات مضاعفة فى أسعارها.

أوضح أن هناك شركات تورد حاليا كميات من الدواجن المجمدة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفقا لاحتياجاتها، حيث تم التعاقد مع 3 شركات هى“تمرى، شهد، القصاص”.

أوضح أن الشركات المنتجة للدواجن حريصة على تلبية احتياجات السوق المحلى، لافتا إلى وجود عمليات تصديرية محدودة من مصنعات الدواجن والكتكوت ولكن الأولوية لسد احتياجات السوق المحلى .

قال أنور العبد نائب رئيس إتحاد منتجى الدواجن، إن الأعلاف تمثل 70%من تكلفة إنتاج الدواجن، مشيرا إلى أن أسعار الخامات شهدت زيادات يومية منذ الأسبوع الماضى.

أوضح أن سعر الذرة الصفراء حاليا 18 ألف جنيه للطن بينما تجاوز سعر الصويا 40 الف جنيه للطن.

من جانبه قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن الزيادة فى أسعار الدواجن الحالية ترجع إلى زيادة التكاليف على المربين بجانب زيادة أسعار الأمصال واللقاحات اللازمة

وتكلفة التدفئة ، مشيرا إلى أن التكلفة الفعلية تزيد عن السعر الحالى للدواجن.

أوضح السيد أن سعر بيض المائدة سجل ارتفاعا ملحوظا أيضا وتخطى حاجز 140 جنيهاً للطبق الواحد، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة وتحديدا خلال شهر رمضان تشهد زيادة فى الطلب على الدواجن بنسبة عادة تصل إلى 30%، إلا إنه ومع الزيادات المستمرة فى أسعار الخامات والأعلاف يصعب توقع الطلب.

وقال المهندس محمود سليمان رئيس القطاع التجارى بمجموعة الايمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن السعر التحوطى للدولار الذى يتعامل به سوق الأعلاف حاليا يقدر بنحو 80 جنيها، مشيرا إلى أن شركته أعلنت عن زيادة العلف بنحو 3400 جنيه فى الطن الواحد خلال أسبوع واحد بسبب الزيادات المتتالية فى أسعار الصويا، حيث بلغ سعر البادى سوبر 23% نحو 28.7 ألف جنيه ونامى سوبر 21% نحو 28.6 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 28.4 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 27.7 ألف جنيه.

وأضاف أن أسعار فول الصويا سجلت نحو 42.5 ألف جنيه للطن الواحد، وهى تمثل 35% من تصنيع طن العلف تام الصنع.

وطالب سليمان الحكومة بالتدخل الفورى والإفراج عن جميع مستلزمات الإنتاج الخاصة بالأعلاف من الموانئ.

وفى سياق متصل، قال محمد عبد الحميد رئيس مجموعة المؤمن للثروة الحيوانية والداجنة، إن وضع قطاع الأعلاف أصبح خارج السيطرة مما يهدد الشركات الصاعدة والناشئة بالتخارج.

وأوضح عبدالحميد، أن الزيادات الكبيرة فى أسعار خام فول الصويا لن تتوقف سوى بتدخل سريع من الدولة والإفراج عن كمية كبيرة من خام الصويا تضمن زيادة المعروض.