((فوتسى راسل)): التكنولوجيا قادت نمو الاستثمارات الخضراء عالميًا خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) كشف تقرير لمجموعة بورصة لندن المعروفة باسم فوتسى راسل لتقديم خدمات المؤشرات المالية، عن أداء الاستثمارات الخضراء على مستوى العالم خلال الربع الأخير من 2023، أن القطاع التكنولوجى عالميًا تفوق على جميع المقاييس بين القطاعات الأخرى فى تحقيق معايير الاستدامة، بينما كان التراجع الأكبر لقطاع الصحة بسبب الاستهلاك المرتفع للطاقة غير النظيفة.

وحسب مؤشر الاستدامة التابع للمؤسسة، كان أداء القطاع مع بداية العام الحالى متباينًا فيما بين المناطق الجغرافية المختلفة، إلا أنه بشكل عام كان أضعف من 2023، الذى أغلق على نتائج إيجابية عن الأعوام السابقة.

موضوعاتأمريكا اللاتينية تعيش أفضل ظروفها الاقتصادية منذ جيل تركيا تقر خطوات جديدة لحماية الليرة يو بي إس الأمريكية تلغي 12 ألف وظيفة بعد انخفاض أرباحها بشكل حاد

ويقوم التقرير على قياس عدة محاور أساسية من خلال مؤشرات أعدتها المؤسسة، فالمؤشر الأول“تشويس Choice” يقيس اختيار الشركات لمجموعة المنتجات والخدمات التى تحقق معايير الاستدامة، ولها تأثير إيجابى على البيئة والمجتمع التى تعيش فيه، والمؤشر الثانى“فورجود 4good” يقوم على اختيار المؤسسات التى لديها نتائج مرتفعة فى تحقيق معايير“ESG”، فوق المتوسط، أما المؤشر الثالث“الفرص البيئية” فيعين الشركات التى تمثل المشروعات الخاصة بالاقتصاد الأخضر على الأقل نحو 20% من إجمالى إيراداتها.

وأظهر التقرير، أن مؤشر الاستثمارات الخضراء خلال الربع الرابع من العام الماضى حقق نتائج إيجابية تخطت نتائج الأسواق العالمية، حيث كان هنالك استغلالاً ملحوظًا للفرص فى الاستثمارات الخضراء المتخصصة فى القطاع البيئى، نتائج القطاعات الأخرى بنسبة 2%، مدفوعة بالتركيز الشديد على التطورات التكنولوجية خلال الفترة الماضية، والذى عوض تراجع الاستثمارات فى قطاع الطاقة.

وحقق مؤشر“choice” نتائج أفضل من المتوقع على مستوى العالم خلال الربع الأخير من العام السابق، خاصة فى الولايات المتحدة، وجاءت أغلبية الزيادة فى الأداء من قدرة المؤسسات على تخفيف استهلاك الطاقة فى عمليات الشركات بواقع 5% خلال الفترة، بينما كانت دول أوروبا الأقل أداء فى المؤشر، بسبب الاستهلاك المرتفع لقطاع الصحة فيها.

وسجل مؤشر“4Goood” أداءً مرتفعًا بشكل طفيف عن السوق، كما حققت أغلب الدول المتقدمة أداء متراجعًا، بينما حققت الدولة النامية أداء أفضل بكثير، نتيجة لاختيارهم لقرارات استرشادية سليمة على صعيد القطاعات المختلفة، وخاصة فى القطاعات التكنولوجية.

وتفوق“مؤشر الفرص البيئية” بأداء مرتفع على نطاق مختلف الدول، وبالتحديد فى أوروبا والمملكة المتحدة، على عكس اليابان التى تخلفت عن الدول الأخرى، وجاء الأداء المرتفع لدول أووربا بفضل القطاع التكنولوجى، بينما الأداء المتراجع لليابان بسبب السلع الترفيهية.

وذكر التقرير، أن مؤشر البصمة الكربونية، على صعيد آخر، كان متراجعًا خاصة فى الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة واليابان، نظرًا لعدم ترشيد الاستهلاك فى مختلف القطاعات، وبالتحديد قطاع الصحة، بالرغم من أن قطاع التكنولوجيا شهد توزيعًا متكافئًا للطاقة خلال الربع الأخير من العام.

وأحرز مؤشر التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، أداء إيجابيًا على مستوى العالم خلال الربع الأخير من 2023، بخلاف اليابان، بفضل ترشيد استهلاك الطاقة، واستغلال الموارد المالية بشكل صحيح، واَيضا التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا واختيار الفرص الصحيحة.

وأظهر مؤشر الأسواق النامية، تباينًا فى الأداء حسب كل دولة فى الربع الرابع من العام الماضى، إذ كان لمؤشر“choice” أداء إيجابيا متفوقا عن بقية المؤشرات، ولكنه على صعيد آخر أظهرت بقية المؤشرات أداء أقل من المطلوب، موضحًا أن القطاعات الصحية فى الدول النامية لم توفق فى ترشيد استهلاك الطاقة فى عملياتها، على عكس القطاعات التكنولوجية.

وتباين الأداء أيضا ما بين الدول المتقدمة، حيت أظهرت مؤشرات“choice” والتحول لانبعاثات أقل، نتائج إيجابية، بينما حقق مؤشر”الفرص البيئية” أداء أقل من المطلوب، وأيضا تفوق القطاع التكنولوجى عن غيره من القطاعات، بينما تخلف قطاع الصحة مرة أخرى عن نظائره.