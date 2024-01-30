سهم آبل يتراجع عقب توقعات بانخفاض شحنات أيفون 15% في عام 2024

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انخفض سهم شركة“آبل” خلال تعاملات الثلاثاء، ليلامس 187.97 دولار (-1.95%) وهو أدنى مستوياته منذ جلسة 18 يناير (185.83 دولار)، عقب توقعات تراجع شحنات“أيفون” في عام 2024 بسبب التحديات الهيكلية.
وقال المحلل“مينج تشي كو”، إن استطلاعه الأخير لسلسلة التوريد أوضح أن“آبل” خفضت هذا العام شحنات مكونات أشباه الموصلات الرئيسية اللازمة لـ”أيفون” إلى حوالي 200 مليون وحدة، بانخفاض 15% على أساس سنوي.
وذكر المحلل المعروف بتحليل أخبار صانعة الجوالات الأمريكية عبر مدونته، أن“أيفون” يواجه تحديات هيكلية من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض كبير في الشحنات في عام 2024، في مقدمتها التراجع المستمر في السوق الصينية.
ويتوقع“كو” انخفاض شحنات“أيفون 15′′ و”أيفون 16” الجديدة بنسبة تتراوح بين 10 و15% على أساس سنوي خلال النصف الأول والنصف الثاني من عام 2024 على التوالي.
وانخفضت شحنات“آبل” الأسبوعية في الصين بنسبة تتراوح بين 30 و40% على أساس سنوي في الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الهبوطي، مع عودة“هواوي” وجوالاتها القابلة للطي إلى السوق الآسيوية.
المصدر:
MENAFN30012024000202011048ID1107788197
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