سهم آبل يتراجع عقب توقعات بانخفاض شحنات أيفون 15% في عام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتأمريكا اللاتينية تعيش أفضل ظروفها الاقتصادية منذ جيل تركيا تقر خطوات جديدة لحماية الليرة يو بي إس الأمريكية تلغي 12 ألف وظيفة بعد انخفاض أرباحها بشكل حاد

انخفض سهم شركة“آبل” خلال تعاملات الثلاثاء، ليلامس 187.97 دولار (-1.95%) وهو أدنى مستوياته منذ جلسة 18 يناير (185.83 دولار)، عقب توقعات تراجع شحنات“أيفون” في عام 2024 بسبب التحديات الهيكلية.

وقال المحلل“مينج تشي كو”، إن استطلاعه الأخير لسلسلة التوريد أوضح أن“آبل” خفضت هذا العام شحنات مكونات أشباه الموصلات الرئيسية اللازمة لـ”أيفون” إلى حوالي 200 مليون وحدة، بانخفاض 15% على أساس سنوي.

وذكر المحلل المعروف بتحليل أخبار صانعة الجوالات الأمريكية عبر مدونته، أن“أيفون” يواجه تحديات هيكلية من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض كبير في الشحنات في عام 2024، في مقدمتها التراجع المستمر في السوق الصينية.

ويتوقع“كو” انخفاض شحنات“أيفون 15′′ و”أيفون 16” الجديدة بنسبة تتراوح بين 10 و15% على أساس سنوي خلال النصف الأول والنصف الثاني من عام 2024 على التوالي.

وانخفضت شحنات“آبل” الأسبوعية في الصين بنسبة تتراوح بين 30 و40% على أساس سنوي في الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الهبوطي، مع عودة“هواوي” وجوالاتها القابلة للطي إلى السوق الآسيوية.

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