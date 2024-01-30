16.1 مليار جنيه مبيعات مصر إيطاليا العقارية خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت شركة مصر إيطاليا العقارية مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 16.1 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 9 مليارات جنيه فى عام 2022، بزيادة قدرها حوالى 79%.
كما ضخت الشركة استثمارات بقيمة 2.1 مليار جنيه فى الأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال عام 2023.
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وتستهدف شركة مصر إيطاليا العقارية تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 11 مليار جنيه خلال العام الجارى 2024.
وانتهت الشركة فى 2023 من تسليم 1052 وحدة فى مشروعات“لانوفا فيستا” و”كايرو بيزنس بارك” و”البوسكو” و”كاى السخنة”، كما يجرى تنفيذ الأعمال الإنشائية داخل مشروع“البوسكو” لإنشاء أكثر من 3000 وحدة.
وانتهت الشركة من بناء أكثر من 600 شقة، بالإضافة إلى 300 فيلا تحت الإنشاء فى مشروع“فينشى”، وسيبدأ تسليم الوحدات فى النصف الأول من عام 2024.
ووقعت مصر إيطاليا العقارية عقدين للمقاولات مع شركتى جروب للإنشاءات والأندلس للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون جنيه؛ لتنفيذ واستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعات“البوسكو سيتى” بالقاهرة الجديدة، و”البوسكو” و”فينشى” بالعاصمة الإدارية.
كما شهد عام 2023 إطلاق مشروع سولارى رأس الحكمة، أول مشروع لشركة مصر إيطاليا العقارية فى الساحل الشمالى، وبلغ إجمالى مبيعات المشروع 4.2 مليار جنيه فى عام 2023.
كما تم إطلاق المشروع الإدارى للشركة راديكال-1، باستثمارات تصل إلى 5.6 مليار جنيه، وتخطى المشروع المبيعات المستهدفة له لعام 2023.
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