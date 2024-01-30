16.1 مليار جنيه مبيعات مصر إيطاليا العقارية خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة مصر إيطاليا العقارية مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 16.1 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 9 مليارات جنيه فى عام 2022، بزيادة قدرها حوالى 79%.

كما ضخت الشركة استثمارات بقيمة 2.1 مليار جنيه فى الأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال عام 2023.

موضوعات“MG” العقارية تتعاقد مع“we” لتقديم خدمات متكاملة لعملائها 5.5 مليار دولار مبيعات“المجتمعات العمرانية” من الأراضى والوحدات السكنية خلال 2023 شركات العقارات تطالب وزارة الإسكان بالمزيد من التيسيرات

وتستهدف شركة مصر إيطاليا العقارية تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 11 مليار جنيه خلال العام الجارى 2024.

وانتهت الشركة فى 2023 من تسليم 1052 وحدة فى مشروعات“لانوفا فيستا” و”كايرو بيزنس بارك” و”البوسكو” و”كاى السخنة”، كما يجرى تنفيذ الأعمال الإنشائية داخل مشروع“البوسكو” لإنشاء أكثر من 3000 وحدة.

وانتهت الشركة من بناء أكثر من 600 شقة، بالإضافة إلى 300 فيلا تحت الإنشاء فى مشروع“فينشى”، وسيبدأ تسليم الوحدات فى النصف الأول من عام 2024.

ووقعت مصر إيطاليا العقارية عقدين للمقاولات مع شركتى جروب للإنشاءات والأندلس للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون جنيه؛ لتنفيذ واستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعات“البوسكو سيتى” بالقاهرة الجديدة، و”البوسكو” و”فينشى” بالعاصمة الإدارية.

كما شهد عام 2023 إطلاق مشروع سولارى رأس الحكمة، أول مشروع لشركة مصر إيطاليا العقارية فى الساحل الشمالى، وبلغ إجمالى مبيعات المشروع 4.2 مليار جنيه فى عام 2023.

كما تم إطلاق المشروع الإدارى للشركة راديكال-1، باستثمارات تصل إلى 5.6 مليار جنيه، وتخطى المشروع المبيعات المستهدفة له لعام 2023.