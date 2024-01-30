((الغرف التجارية)) تستعد لبداية الأوكازيون الشتوى الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) هيكل: الركود حفز المحال لإطلاق تخفيضات مسبقة تصل إلى 50%
بدأت مديريات التموين بالمحافظات فى تلقى الطلبات من المحلات الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون الشتوى الذى سيبدأ رسميا فى الخامس من شهر فبراير المقبل بينما أستعدت بعض المحلات للموسم بتخفيضات مسبقة تصل إلى 50% فى محاولة لكسر حالة الركود والتخلص من المخزون قبل إنتهاء الموسم.
قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن المحلات بدأت فى التقدم بمديريات التموين التابعة لها بطلبات المشاركة فى موسم الأوكازيون الشتوى للعام الجارى للحصول على الموافقات اللازمة.
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أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن بعض المحال بدأت فى إطلاق تخفيضات مسبقة على الموسم تصل إلى 50%، نظرًا لوجود مخزون لديها بسبب الركود الذى ضرب الأسواق، وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرة إلى اختلاف طبيعة قطاع الملابس عن غيره، نظرا لاختلاف الموضة والتصميمات من عام إلى أخر.
توقعت أن تتراوح نسبة الخصم بين 25 و50%، لسرعة التخلص من المخزون لدى المحال، للبدء فى التعاقد مع المصانع على ملابس الموسم الصيفى نهاية فبراير المقبل.
لفتت هيكل إلى أن الجواكت تتراوح أسعارها بين 150 و1500 جنيه للقطعة، و”السويت شيرت” يبدأ من 50 جنيه وحتى 700 و800 جنيه وأكثر، وذلك حسب الخامة المستخدمة والجودة النهاية للقطعة. الكبير: 30% خصومات الأحذية على ماركات العام الماضى
قال نادر الكبير، عضو شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، إن الخصومات خلال العام ستختلف عن سابقاتها بسبب المتغيرات الكثير التى طرأت على القطاع من ارتفاع أسعار خامات بنسب تصل إلى 150% فى بعضها، بجانب تزايد إضطرابات سعر صرف العملة.
أضاف أن معظم محال القطاع ستقدم تخفيضات بين 15 و20% على موديلات، وتصل إلى 30% على ماركات العام الماضى، لافتًا إلى أن التخفيضات قد تكون بدون هامش ربح بسعر التكلفة فقط لإنعاش وترويج المبيعات.
من جانبه قال أحمد أبوالفضل، مدير إدارة شئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أن موسم الأوكازيون الشتوى سيبدأ الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أن المديريات باتت تستقبل طلبات المحلات الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون .
أضاف أن انضمام التجار للأوكازيون اختياريًا، وعلى التاجر المنضم أن يلتزم بالمعايير التى وضعها القانون والوزارة، مثل وضع سعرين على كل قطعة تشمل السعر قبل وبعد الخصم.
أوضح خالد سليمان، رئيس مجلس إدارة مصنع فينوس للملابس ونائب شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، أن المحلات لم تنجح فى تصريف أكثر من 30% من المعروض لديها من الملابس الشتوى أملًا أن ينجح الأوكازيون فى كسر حالة الركود وزيادة المبيعات.
شدد على أن التخفيضات ستصل إلى 50% بجانب العروض مثل قطعة إضافية على كل قطعتين أو أكثر، مشيرًا إلى أن زيادة الخامات نتيجة ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازى أثرت على مبيعات الموسم.
توقع سليمان زيادة الأسعار لملابس الموسم الصيفى المقبل بنسبة تصل إلى 30% فى محاولة من جانب امتصاص جزء كبير من زيادة التكاليف بنسبة 60% نظرا لاستيراد 100% من الخامات.
أوضح أن محلات“ميس فينوس” قدمت استباقية على الأوكازيون وتسعى للتوسع فى فروعها خلال العام الحالى بإضافة 4 محلات بمدن القناة ليصل إجمالى الفروع بنهاية العام لنحو 26 فرعًا.
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