((الغرف التجارية)) تستعد لبداية الأوكازيون الشتوى الأسبوع المقبل

بدأت مديريات التموين بالمحافظات فى تلقى الطلبات من المحلات الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون الشتوى الذى سيبدأ رسميا فى الخامس من شهر فبراير المقبل بينما أستعدت بعض المحلات للموسم بتخفيضات مسبقة تصل إلى 50% فى محاولة لكسر حالة الركود والتخلص من المخزون قبل إنتهاء الموسم.

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن المحلات بدأت فى التقدم بمديريات التموين التابعة لها بطلبات المشاركة فى موسم الأوكازيون الشتوى للعام الجارى للحصول على الموافقات اللازمة.

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أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن بعض المحال بدأت فى إطلاق تخفيضات مسبقة على الموسم تصل إلى 50%، نظرًا لوجود مخزون لديها بسبب الركود الذى ضرب الأسواق، وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرة إلى اختلاف طبيعة قطاع الملابس عن غيره، نظرا لاختلاف الموضة والتصميمات من عام إلى أخر.

توقعت أن تتراوح نسبة الخصم بين 25 و50%، لسرعة التخلص من المخزون لدى المحال، للبدء فى التعاقد مع المصانع على ملابس الموسم الصيفى نهاية فبراير المقبل.

لفتت هيكل إلى أن الجواكت تتراوح أسعارها بين 150 و1500 جنيه للقطعة، و”السويت شيرت” يبدأ من 50 جنيه وحتى 700 و800 جنيه وأكثر، وذلك حسب الخامة المستخدمة والجودة النهاية للقطعة.

قال نادر الكبير، عضو شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، إن الخصومات خلال العام ستختلف عن سابقاتها بسبب المتغيرات الكثير التى طرأت على القطاع من ارتفاع أسعار خامات بنسب تصل إلى 150% فى بعضها، بجانب تزايد إضطرابات سعر صرف العملة.

أضاف أن معظم محال القطاع ستقدم تخفيضات بين 15 و20% على موديلات، وتصل إلى 30% على ماركات العام الماضى، لافتًا إلى أن التخفيضات قد تكون بدون هامش ربح بسعر التكلفة فقط لإنعاش وترويج المبيعات.

من جانبه قال أحمد أبوالفضل، مدير إدارة شئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أن موسم الأوكازيون الشتوى سيبدأ الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أن المديريات باتت تستقبل طلبات المحلات الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون .

أضاف أن انضمام التجار للأوكازيون اختياريًا، وعلى التاجر المنضم أن يلتزم بالمعايير التى وضعها القانون والوزارة، مثل وضع سعرين على كل قطعة تشمل السعر قبل وبعد الخصم.

أوضح خالد سليمان، رئيس مجلس إدارة مصنع فينوس للملابس ونائب شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، أن المحلات لم تنجح فى تصريف أكثر من 30% من المعروض لديها من الملابس الشتوى أملًا أن ينجح الأوكازيون فى كسر حالة الركود وزيادة المبيعات.

شدد على أن التخفيضات ستصل إلى 50% بجانب العروض مثل قطعة إضافية على كل قطعتين أو أكثر، مشيرًا إلى أن زيادة الخامات نتيجة ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازى أثرت على مبيعات الموسم.

توقع سليمان زيادة الأسعار لملابس الموسم الصيفى المقبل بنسبة تصل إلى 30% فى محاولة من جانب امتصاص جزء كبير من زيادة التكاليف بنسبة 60% نظرا لاستيراد 100% من الخامات.

أوضح أن محلات“ميس فينوس” قدمت استباقية على الأوكازيون وتسعى للتوسع فى فروعها خلال العام الحالى بإضافة 4 محلات بمدن القناة ليصل إجمالى الفروع بنهاية العام لنحو 26 فرعًا.