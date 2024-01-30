%7 نموًا فى حجم الغرف الفندقية بمصر خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع عدد الغرف الفندقية فى مصر إلى 220 ألف غرفة بنهاية العام الماضى، بزيادة نحو 14.2 ألف غرفة، بمعدل نمو 7%، وفقاً لبيان صادر عن وزارة السياحة.

وعقد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، لمتابعة حجم النمو فى أعداد الغرف الفندقية، والأعداد المتوقع افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وآخر مستجدات إجراءات تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار الفندقى فى مصر.

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وأشار عامر، إلى الموقف النهائى لأعداد الغرف الفندقية التى تم إضافتها للطاقة الاستيعابية الموجودة فى مصر، خلال الفترة من ديسمبر 2022 وحتى ديسمبر 2023، سواء من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات فى منشآت موجودة بالفعل.

وبلغ إجمالى أعداد الغرف الفندقية الجديدة التى تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال هذه الفترة 14.2 ألف غرفة وهو ما يعتبر رقماً قياسياً غير مسبوق ويمثل أعلى نسبة نمو خلال الـ15 سنة الأخيرة، محققة بذلك نسبة نمو فى حجم الطاقة الفندقية فى مصر وصلت إلى 7%، ليصبح بذلك إجمالى الطاقة الفندقية الموجودة فى مصر 220 ألف غرفة حتى ديسمبر 2023.

وقال عامر، إن افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها وفر ما يقرب من 15.6 ألف فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتنقسم أعداد الغرف الفندقية الجديدة إلى جزأين، يتعلق الجزء الأول بطاقة جديدة ومضافة والتى بلغ عددها خلال تلك الفترة 7325 غرفة موزعة على منشآت فندقية تتنوع ما بين فئات 5 و4 و3 نجوم، فى كل من جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح والساحل الشمالى وسيوة، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد والعين السخنة، والمنيا.

ويتعلق الجزء الثانى بطاقة تمثل غرف فندقية كانت مغلقة وتم إعادة فتحها والتى بلغ عددها خلال تلك الفترة 6884 غرفة، حيث كانت أعداد الغرف المغلقة فى ديسمبر 2022 نحو 23 ألف غرفة وتناقصت حتى أصبحت فى ديسمبر 2023 نحو 16.2 ألف غرفة فندقية مغلقة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى النهائى للغرف الفندقية المتوقع افتتاحها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة، حيث إنه من المتوقع افتتاح 25 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2024.

ومن جانبه، أكد وزير السياحة على أهمية الإسراع فى استكمال بناء الغرف الفندقية المطلوبة لاستيعاب ما تستهدفه مصر فى حجم الحركة السياحية الوافدة إليها وخاصة لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ووجه بأهمية موافاة البنوك ومؤسسات العمل المدنى المختلفة الممثلة للقطاع الخاص بالضوابط الخاصة بحوافز الاستثمار الفندقى الجديدة التى تم الموافقة عليها فى مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم 20 ديسمبر الماضى، وذلك فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لها.