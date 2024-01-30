صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لكوريا الجنوبية إلى 2.3% في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قام صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، بتعديل توقعاته للنمو لعام 2024 لكوريا الجنوبية إلى 2.3%، على خلفية المرونة الأكبر من المتوقع في الاقتصادات العالمية الكبرى.
ويمثل أحدث توقع لهذا العام زيادة بنسبة 0.1 نقطة مئوية في توقعات الصندوق الصادرة في أكتوبر، وهي تتفق مع توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما توقعت حكومة كوريا الجنوبية نموا اقتصاديا بنسبة 2.2% في عام 2024، كما توقع بنك كوريا نموا بنسبة 2.1% لهذا العام، وفقا لما نقتله وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
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وقال المحللون إنه من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الكوري الجنوبي بفضل ارتفاع الصادرات، تماشيا مع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، وإن كان بوتيرة بطيئة.
وبعد تراجع دام عاما كاملا، وصلت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو في كوريا الجنوبية، إلى أدنى مستوياتها ثم ارتفعت منذ أواخر العام الماضي؛ مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات وعناصر أخرى.
وبالنسبة للاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1%، بسبب المرونة الأكبر من المتوقع في الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، فضلا عن الدعم المالي في الصين.
وقال الصندوق إنه مع تراجع التضخم والنمو المطرد، تراجعت احتمالات الهبوط الحاد، وأصبحت المخاطر التي تهدد النمو العالمي متوازنة على نطاق واسع، مشيرا إلى أن تباطؤ التضخم بدرجة أسرع يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التيسير للأوضاع المالية، كما أن زخم الإصلاح الهيكلي الأقوى من شأنه أن يعزز الإنتاجية، وسيكون له آثار إيجابية غير مباشرة عبر الحدود.
المصدر:
MENAFN30012024000202011048ID1107788193
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