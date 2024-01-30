صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لكوريا الجنوبية إلى 2.3% في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قام صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، بتعديل توقعاته للنمو لعام 2024 لكوريا الجنوبية إلى 2.3%، على خلفية المرونة الأكبر من المتوقع في الاقتصادات العالمية الكبرى.

ويمثل أحدث توقع لهذا العام زيادة بنسبة 0.1 نقطة مئوية في توقعات الصندوق الصادرة في أكتوبر، وهي تتفق مع توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما توقعت حكومة كوريا الجنوبية نموا اقتصاديا بنسبة 2.2% في عام 2024، كما توقع بنك كوريا نموا بنسبة 2.1% لهذا العام، وفقا لما نقتله وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

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وقال المحللون إنه من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الكوري الجنوبي بفضل ارتفاع الصادرات، تماشيا مع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، وإن كان بوتيرة بطيئة.

وبعد تراجع دام عاما كاملا، وصلت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو في كوريا الجنوبية، إلى أدنى مستوياتها ثم ارتفعت منذ أواخر العام الماضي؛ مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات وعناصر أخرى.

وبالنسبة للاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1%، بسبب المرونة الأكبر من المتوقع في الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، فضلا عن الدعم المالي في الصين.

وقال الصندوق إنه مع تراجع التضخم والنمو المطرد، تراجعت احتمالات الهبوط الحاد، وأصبحت المخاطر التي تهدد النمو العالمي متوازنة على نطاق واسع، مشيرا إلى أن تباطؤ التضخم بدرجة أسرع يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التيسير للأوضاع المالية، كما أن زخم الإصلاح الهيكلي الأقوى من شأنه أن يعزز الإنتاجية، وسيكون له آثار إيجابية غير مباشرة عبر الحدود.

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