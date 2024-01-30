ارتفاع غير متوقع في فرص العمل المتاحة الأمريكية خلال ديسمبر

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ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، مسجلة أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر، وكان الجزء الأكبر منها يرجع إلى القطاع الخاص، ما يعني استمرار مرونة سوق العمل الأمريكي.
وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الثلاثاء، أن عدد فرص العمل المتاحة بلغ 9.026 مليون فرصة خلال ديسمبر، ارتفاعًا من قراءة الشهر السابق والمعدلة بالزيادة عند 8.925 مليون، ومقارنة بتوقعات تسجيل 8.73 مليون فرصة عمل.
وزادت عمليات التعيين 67 ألفًا عند 5.621 مليون خلال ديسمبر، بينما تراجعت حالات مغادرة العمل إلى 5.365 مليون حالة من 5.401 مليون في شهر نوفمبر.
يأتي هذا مع هبوط عدد حالات الاستقالة من العمل في الولايات المتحدة بنحو 132 ألف حالة لتصل إلى 3.392 مليون خلال شهر ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021.
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