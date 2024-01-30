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ارتفاع غير متوقع في فرص العمل المتاحة الأمريكية خلال ديسمبر

1/30/2024 2:22:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة أمريكا اللاتينية تعيش أفضل ظروفها الاقتصادية منذ جيل تركيا تقر خطوات جديدة لحماية الليرة يو بي إس الأمريكية تلغي 12 ألف وظيفة بعد انخفاض أرباحها بشكل حاد

ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، مسجلة أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر، وكان الجزء الأكبر منها يرجع إلى القطاع الخاص، ما يعني استمرار مرونة سوق العمل الأمريكي.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الثلاثاء، أن عدد فرص العمل المتاحة بلغ 9.026 مليون فرصة خلال ديسمبر، ارتفاعًا من قراءة الشهر السابق والمعدلة بالزيادة عند 8.925 مليون، ومقارنة بتوقعات تسجيل 8.73 مليون فرصة عمل.

وزادت عمليات التعيين 67 ألفًا عند 5.621 مليون خلال ديسمبر، بينما تراجعت حالات مغادرة العمل إلى 5.365 مليون حالة من 5.401 مليون في شهر نوفمبر.

يأتي هذا مع هبوط عدد حالات الاستقالة من العمل في الولايات المتحدة بنحو 132 ألف حالة لتصل إلى 3.392 مليون خلال شهر ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021.

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