فايزر تسجل أرباحًا غير متوقعة بعد أداء قوي لأعمال فيروس كورونا

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أعلنت شركة“فايزر” اليوم الثلاثاء، عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الرابع، حيث كان أداء أعمال لقاحات وأدوية فيروس كورونا أفضل مما أشارت إليه التقديرات الأولية.
وسجلت الشركة ربحية سهم معدلة تبلغ 10 سنتات مقابل توقعات المحللين في مسح لـ“ريفينيتيف” أشارت إلى خسارة تبلغ 22 سنتًا للسهم، فيما انخفضت الإيرادات بنسبة 41% إلى 14.25 مليار دولار مقابل 14.42 مليار دولار متوقعة.
وألغت الشركة 3.5 مليار دولار من الإيرادات المسجلة المتعلقة بإعادة الحكومة الأمريكية 6.5 مليون جرعة من عقار“باكسلوفيد”، وذلك أقل من توقعاتها الأولية التي أشارت إلى 4.2 مليار دولار أو ما يعادل 8 ملايين جرعة.
وحقق لقاح“فايزر” المضاد لـ“كوفيد 19” إيرادات فصلية قدرها 5.36 مليار دولار، بانخفاض 53% على أساس سنوي، لكن أكثر من توقعات المحللين التي بلغت 4.99 مليار دولار.
وتتوقع الشركة أن تتراوح إيراداتها لعام 2024 بين 58.5 مليار و61.5 مليار دولار هذا العام، على أن تبلغ أرباحها المعدلة 2.05 دولار و2.25 دولار للسهم.
المصدر:
MENAFN30012024000202011048ID1107788191
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