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فايزر تسجل أرباحًا غير متوقعة بعد أداء قوي لأعمال فيروس كورونا

1/30/2024 2:22:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة أمريكا اللاتينية تعيش أفضل ظروفها الاقتصادية منذ جيل تركيا تقر خطوات جديدة لحماية الليرة يو بي إس الأمريكية تلغي 12 ألف وظيفة بعد انخفاض أرباحها بشكل حاد

أعلنت شركة“فايزر” اليوم الثلاثاء، عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الرابع، حيث كان أداء أعمال لقاحات وأدوية فيروس كورونا أفضل مما أشارت إليه التقديرات الأولية.

وسجلت الشركة ربحية سهم معدلة تبلغ 10 سنتات مقابل توقعات المحللين في مسح لـ“ريفينيتيف” أشارت إلى خسارة تبلغ 22 سنتًا للسهم، فيما انخفضت الإيرادات بنسبة 41% إلى 14.25 مليار دولار مقابل 14.42 مليار دولار متوقعة.

وألغت الشركة 3.5 مليار دولار من الإيرادات المسجلة المتعلقة بإعادة الحكومة الأمريكية 6.5 مليون جرعة من عقار“باكسلوفيد”، وذلك أقل من توقعاتها الأولية التي أشارت إلى 4.2 مليار دولار أو ما يعادل 8 ملايين جرعة.

وحقق لقاح“فايزر” المضاد لـ“كوفيد 19” إيرادات فصلية قدرها 5.36 مليار دولار، بانخفاض 53% على أساس سنوي، لكن أكثر من توقعات المحللين التي بلغت 4.99 مليار دولار.

وتتوقع الشركة أن تتراوح إيراداتها لعام 2024 بين 58.5 مليار و61.5 مليار دولار هذا العام، على أن تبلغ أرباحها المعدلة 2.05 دولار و2.25 دولار للسهم.

المصدر:

MENAFN30012024000202011048ID1107788191

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