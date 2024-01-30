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جيه بي مورجان يحذر من خطر كبير يهدد أسواق الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط

1/30/2024 2:22:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة أمريكا اللاتينية تعيش أفضل ظروفها الاقتصادية منذ جيل تركيا تقر خطوات جديدة لحماية الليرة يو بي إس الأمريكية تلغي 12 ألف وظيفة بعد انخفاض أرباحها بشكل حاد

حذر بنك“جيه بي مورجان” الثلاثاء، من خطر كبير يهدد أسواق الطاقة العالمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط، والذي تسبب في تعطل حركة الشحن نتيجة استهداف السفن في البحر الأحمر.

واستهدف المتمردون الحوثيون مساء الجمعة ناقلة نفط تتبع شركة“ترافيجورا” في خليج عدن، ما أدى إلى اشتعال النيران على متنها، ودفع هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى إطلاق تحذير لجميع السفن.

وتسببت مثل هذه الهجمات في ارتفاع حاد لأسعار الشحن خاصة ناقلات النفط والوقود، كما تسببت أيضًا في تحويل العديد من شركات الشحن لمسارات السفن بعيدًا عن قناة السويس، ما يعني ارتفاعًا في التكاليف وزيادة في وقت الرحلات.

وفي الوقت نفسه، قال البنك في مذكرة صدرت اليوم، إن هجمات الطائرات دون طيار على المنشآت الروسية، ستؤدي على الأرجح إلى انخفاض طاقة التكرير والتصدير في البلاد.

كما حذر من أن مثل هذه الهجمات تزيد أيضًا حالة عدم اليقين في سوق النفط العالمي، مما يؤثر في الغالب على أسواق المنتجات النفطية بدلاً من النفط الخام.

قالت السلطات الروسية في وقت سابق، إن مصفاة النفط في مدينة ياروسلافل ما زالت تعمل بشكل طبيعي بعد محاولة استهداف بطائرة دون طيار يوم الإثنين، في هجوم ليس الأول من نوعه.

وجاء في مذكرة“جيه بي مورجان”:“عند 82 دولارًا (للبرميل)، نقدر أن سعر خام برنت يتداول اليوم بنحو 4 دولارات فقط فوق قيمته العادلة، مع إضافة دولارين لمراعاة زيادة تكاليف الشحن”.

المصدر:

MENAFN30012024000202011048ID1107788190

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