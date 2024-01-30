جيه بي مورجان يحذر من خطر كبير يهدد أسواق الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط

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حذر بنك“جيه بي مورجان” الثلاثاء، من خطر كبير يهدد أسواق الطاقة العالمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط، والذي تسبب في تعطل حركة الشحن نتيجة استهداف السفن في البحر الأحمر.
واستهدف المتمردون الحوثيون مساء الجمعة ناقلة نفط تتبع شركة“ترافيجورا” في خليج عدن، ما أدى إلى اشتعال النيران على متنها، ودفع هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى إطلاق تحذير لجميع السفن.
وتسببت مثل هذه الهجمات في ارتفاع حاد لأسعار الشحن خاصة ناقلات النفط والوقود، كما تسببت أيضًا في تحويل العديد من شركات الشحن لمسارات السفن بعيدًا عن قناة السويس، ما يعني ارتفاعًا في التكاليف وزيادة في وقت الرحلات.
وفي الوقت نفسه، قال البنك في مذكرة صدرت اليوم، إن هجمات الطائرات دون طيار على المنشآت الروسية، ستؤدي على الأرجح إلى انخفاض طاقة التكرير والتصدير في البلاد.
كما حذر من أن مثل هذه الهجمات تزيد أيضًا حالة عدم اليقين في سوق النفط العالمي، مما يؤثر في الغالب على أسواق المنتجات النفطية بدلاً من النفط الخام.
قالت السلطات الروسية في وقت سابق، إن مصفاة النفط في مدينة ياروسلافل ما زالت تعمل بشكل طبيعي بعد محاولة استهداف بطائرة دون طيار يوم الإثنين، في هجوم ليس الأول من نوعه.
وجاء في مذكرة“جيه بي مورجان”:“عند 82 دولارًا (للبرميل)، نقدر أن سعر خام برنت يتداول اليوم بنحو 4 دولارات فقط فوق قيمته العادلة، مع إضافة دولارين لمراعاة زيادة تكاليف الشحن”.
المصدر:
MENAFN30012024000202011048ID1107788190
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