الاستثمار: إعداد قانون خاص لمركز القاهرة المالى الدولى

MENAFN - Al-Borsa News) قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة تستهدف الانتهاء من القانون الخاص بمركز القاهرة المالى الدولى، على أن يكون المركز المالى الأهم والمنصة الأساسية لصناديق رأس المال المخاطر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف هيبة، خلال ندوة مستجدات الساحة الاستثمارية للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن المركز سيتمتع بالحوافز والضمانات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة، كما سيضم ممثلى أهم صناديق الاستثمار وفروع البنوك العالمية، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات القطاع الخاص التقليدى والشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية فى مصر والمنطقة.

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وكان الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، قد وقع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مركز القاهرة المالى الدولى بالعاصمة الإدارية، مارس الماضى، بغرض تعزيز التدفقات الاستثمارية من وإلى مصر، عبر المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من بنوك وشركات تأمين ووسطاء ماليين وصناديق استثمار.

واستعرض الرئيس التنفيذى للهيئة جهود الحكومة لدعم بيئة ريادة الأعمال فى مصر، وفق استراتيجية التنمية المستدامة“رؤية مصر 2030′′، حيث تستهدف الحكومة تعزيز دور رواد الأعمال والقطاع الخاص لتحقيق هدف أن تكون مصر ضمن قائمة أفضل 30 دولة فى مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والحوكمة ومكافحة الفساد.

وفيما يخص نشاط ريادة الأعمال، قال هيبة إن الحكومة أطلقت بالشراكة مع البنك الدولى صندوقا لرأس المال المخاطر بقيمة 50 مليون دولار فى العام الماضى، كما تم إطلاق منصة تأسيس الشركات إلكترونيا، والتى تشهد إقبالا كبيرا وتضاعف عدد الشركات الفردية المؤسسة إلكترونيا بشكل شهرى.

وتم أيضا إنشاء وحدة خاصة لدعم أنشطة ريادة الأعمال، تابعة مباشرة لمجلس الوزراء، وسيتم قريبا إطلاق منصة إلكترونية خاصة بهذه الوحدة لمناقشة كل ما بتعلق بريادة الأعمال والتواصل مع رواد الأعمال، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء المناطق الحرة الخاصة دون التقيد بموقع أو حد أدنى لرأس المال، ما يلائم أنشطة ريادة الأعمال.