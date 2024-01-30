يو بي إس الأمريكية تلغي 12 ألف وظيفة بعد انخفاض أرباحها بشكل حاد

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أعلنت شركة الشحن والبريد الأمريكية“يو بي إس” الثلاثاء، إلغاء 12 ألف وظيفة تتركز بشكل أساسي في المستويات الإدارية والعمليات التي تتم من خلال المتعاقدين، في محاولة لتوفير نفقات بنحو مليار دولار.
وجاء إعلان“يو بي إس” بعدما كشفت في وقت سابق اليوم عن نتائج أعمال وأهداف مالية مخيبة لتوقعات المحللين، حيث قالت إن إيراداتها العالمية ستتراوح بين 92 مليارًا و94.5 مليار دولار هذا العام.
وفي حين أن ذلك أعلى من الإيرادات البالغة 91 مليار دولار المحققة في العام الماضي، فإنها أقل من تقديرات المحللين البالغة 95.6 مليار دولار، وفقًا لمسح أجرته“ريفينيتيف”.
وفي الربع الرابع، انخفض صافي دخل الشركة بمقدار النصف تقريبًا على أساس سنوي إلى 1.61 مليار دولار أو 1.87 دولار للسهم، لكن على أساس معدل سجلت ربحية سهم تبلغ 2.47 دولار مقارنة بتوقعات أشارت إلى 2.46 دولار.
وقالت“يو بي إس” إن لديها نحو 85 ألف مدير كجزء من قوتها العاملة العالمية التي يبلغ عددها 500 ألف موظف، بينهم أكثر من 300 ألف عامل أمريكي بالساعة يمثلهم اتحاد سائقي الشاحنات.
المصدر:
MENAFN30012024000202011048ID1107788188
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