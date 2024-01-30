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يو بي إس الأمريكية تلغي 12 ألف وظيفة بعد انخفاض أرباحها بشكل حاد

1/30/2024 2:22:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة أمريكا اللاتينية تعيش أفضل ظروفها الاقتصادية منذ جيل تركيا تقر خطوات جديدة لحماية الليرة جيه بي مورجان يحذر من خطر كبير يهدد أسواق الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط

أعلنت شركة الشحن والبريد الأمريكية“يو بي إس” الثلاثاء، إلغاء 12 ألف وظيفة تتركز بشكل أساسي في المستويات الإدارية والعمليات التي تتم من خلال المتعاقدين، في محاولة لتوفير نفقات بنحو مليار دولار.

وجاء إعلان“يو بي إس” بعدما كشفت في وقت سابق اليوم عن نتائج أعمال وأهداف مالية مخيبة لتوقعات المحللين، حيث قالت إن إيراداتها العالمية ستتراوح بين 92 مليارًا و94.5 مليار دولار هذا العام.

وفي حين أن ذلك أعلى من الإيرادات البالغة 91 مليار دولار المحققة في العام الماضي، فإنها أقل من تقديرات المحللين البالغة 95.6 مليار دولار، وفقًا لمسح أجرته“ريفينيتيف”.

وفي الربع الرابع، انخفض صافي دخل الشركة بمقدار النصف تقريبًا على أساس سنوي إلى 1.61 مليار دولار أو 1.87 دولار للسهم، لكن على أساس معدل سجلت ربحية سهم تبلغ 2.47 دولار مقارنة بتوقعات أشارت إلى 2.46 دولار.

وقالت“يو بي إس” إن لديها نحو 85 ألف مدير كجزء من قوتها العاملة العالمية التي يبلغ عددها 500 ألف موظف، بينهم أكثر من 300 ألف عامل أمريكي بالساعة يمثلهم اتحاد سائقي الشاحنات.

المصدر:

MENAFN30012024000202011048ID1107788188

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