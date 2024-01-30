بدء دراسات المرحلتين الثانية والثالثة من الخط الرابع للمترو أبريل المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وزارة النقل فى بيان لها، إنه من المخطط بدء دراسات المرحلتين الثانية والثالثة من الخط الرابع للمترو أبريل المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل كامل الوزير، مع النائب الأول للرئيس التنفيذى لوكالة التعاون الدولى اليابانية“جايكا” يامادا جونيتشى، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة والتعاون المستقبلى بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة.
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وأوضحت الوزارة، أنه سيتم بدء دراسات الجدوى الاقتصادية للمرحلة الثانية من مشروع الخط الرابع للمترو، والتى تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مروراً بمدينة نصر والقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة التى تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتى العاصمة الإدارية الجديدة فى أبريل القادم والانتهاء منها مع نهاية العام الحالى.
وتم خلال المناقشات مع“الجايكا” التأكيد على شمول التعاون المشترك فى المرحلة الثالثة توطين صناعة الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية فى مصر من خلال التعاون فى إنشاء مصانع للجانب اليابانى فى مصر.
وتناول الاجتماع التعاون القائم فى تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التى تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط، فيما يتعلق بالجزء الغربى من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار – المساحة) أو فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقى من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة – الفسطاط).
وناقش الجانبان دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلو متر جنوب مدينة السادس من أكتوبر وذلك لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.
وتناولت المباحثات أيضا التعاون بين وزارة النقل والجايكا اليابانية لتأهيل وتدريب عدد من المهندسين المصريين على تخطيط وتصميم منظومة النقل الحضرى داخل المدن المزدحمة والحصول على درجات الماجيستير والدكتوراه فى هذا المجال لنقل خبراتهم إلى المهندسين المصريين الآخرين، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشرى.
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