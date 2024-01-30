MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة النقل فى بيان لها، إنه من المخطط بدء دراسات المرحلتين الثانية والثالثة من الخط الرابع للمترو أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل كامل الوزير، مع النائب الأول للرئيس التنفيذى لوكالة التعاون الدولى اليابانية“جايكا” يامادا جونيتشى، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة والتعاون المستقبلى بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة.

موضوعات“النقل” تبحث مع“الجايكا” مشروعات التعاون القائمة والمستقبلية تداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط “الإسكندرية للحاويات” تربح 2.2 مليار جنيه في النصف الأول بنمو 23%

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم بدء دراسات الجدوى الاقتصادية للمرحلة الثانية من مشروع الخط الرابع للمترو، والتى تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مروراً بمدينة نصر والقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة التى تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتى العاصمة الإدارية الجديدة فى أبريل القادم والانتهاء منها مع نهاية العام الحالى.

وتم خلال المناقشات مع“الجايكا” التأكيد على شمول التعاون المشترك فى المرحلة الثالثة توطين صناعة الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية فى مصر من خلال التعاون فى إنشاء مصانع للجانب اليابانى فى مصر.

وتناول الاجتماع التعاون القائم فى تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التى تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط، فيما يتعلق بالجزء الغربى من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار – المساحة) أو فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقى من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة – الفسطاط).

وناقش الجانبان دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلو متر جنوب مدينة السادس من أكتوبر وذلك لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.

وتناولت المباحثات أيضا التعاون بين وزارة النقل والجايكا اليابانية لتأهيل وتدريب عدد من المهندسين المصريين على تخطيط وتصميم منظومة النقل الحضرى داخل المدن المزدحمة والحصول على درجات الماجيستير والدكتوراه فى هذا المجال لنقل خبراتهم إلى المهندسين المصريين الآخرين، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشرى.