هل تهدد الأسعار المحلية المرتفعة صادرات مصر من الذهب؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) “فوزى”: صناعة المشغولات تعانى ركوداً.. والاتجاه للتصدير الحل
استقرت صادرات مصر من الذهب، خلال العام الماضى، رغم أزمة العملة، وزيادة الطلب، لكن مؤخراً أثار انفصال الأسعار المحلية عن الأسعار العالمية مخاوف من أن يكون لها مردود سلبى على التصدير.
وقال سعيد إمبابى، رئيس منصة ((آى صاغة))، إن الأزمة الحالية قد تؤثر على صادرات مصر من المعدن الأصفر، وهو قسم ليس قليلاً من الصادرات المصرية.
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وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفعت صادرات الذهب إلى 1.33 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، مقابل 1.31 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022.
ويرى البنك الدولى، وفق خريطة الإمكانات التصديرية، أن مصر بوسعها تصدير 1.8 مليار دولار سنوياً من الذهب مقابل نحو مليار دولار متوسط آخر 5 سنوات.
وارتفعت أسعار المشغولات الذهبية محلياً بنحو 29% منذ بداية العام الحالى منذ نحو شهر، مع استمرار ارتفاع أسعار الدولار فى السوق غير الرسمى بنسبة تجاوزت 35% خلال الفترة نفسها.
وقال رفيق عباسى، المستشار باتحاد الصناعات، إنَّ مصر بدأت منذ بداية التسعينيات فى تصدير الذهب؛ نتيجة كون الناس فى ذلك الوقت يبيعون أكثر مما يشترون.
ولكنه أشار إلى أن النمو الضعيف للصادرات فى الوقت الحالى يرجع إلى زيادة الطلب على المعروض، فى ظل تقلص حجم الواردات، ما نتج عنه ارتفاع أسعار الذهب، وهو ما يهدد بالفعل صادرات مصر من الذهب.
وتستحوذ الإمارات على نصف صادرات مصر من الذهب بقيمة 671.06 مليون دولار، يليها كندا بقيمة صادرات 372.6 مليون دولار، وسويسرا بنحو 293.7 مليون دولار، والسعودية 1.4 مليون دولار، وكندا 1.3 مليون دولار.
قال ممدوح عبدالله، رئيس مجلس إدارة شركة كيرمينا لصناعة الذهب، إنَّ صناع الذهب لا يستطيعون التوقف عن التصدير، وتوجيه المنتجات للسوق المحلى فى ظل حاجتهم لتوفير سيولة دولارية لشراء الخام من الخارج.
أضاف لـ((البورصة))، أن صناعة المشغولات الذهبية تعانى تراجعاً كبيراً فى مبيعاتها، واستحوذت مبيعات السبائك والجنيهات على النصيب الأكبر مع زيادة الإقبال على شرائها، وبات ذلك اتجاهاً سائداً لدى معظم المستهلكين لادخار أموالهم والحفاظ عليها من معدلات التضخم الموتفعة بجانب تحوطهم من انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار.
ولفت إلى أن شركة كيرمينا صدرت شحنة مشغولات إلى الإمارات الأسبوع الحالى، وتعتزم إرسال شحنة خلال الأسبوع المقبل.
ويتفق محسن فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة كينج جولد لتصنيع المشغولات الذهبية، أن الشركات ستتجه لتصدير المشغولات مع ضعف الطلب عليها.
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