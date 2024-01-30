هل تهدد الأسعار المحلية المرتفعة صادرات مصر من الذهب؟

استقرت صادرات مصر من الذهب، خلال العام الماضى، رغم أزمة العملة، وزيادة الطلب، لكن مؤخراً أثار انفصال الأسعار المحلية عن الأسعار العالمية مخاوف من أن يكون لها مردود سلبى على التصدير.

وقال سعيد إمبابى، رئيس منصة ((آى صاغة))، إن الأزمة الحالية قد تؤثر على صادرات مصر من المعدن الأصفر، وهو قسم ليس قليلاً من الصادرات المصرية.

موضوعاتأسعار البقوليات ترتفع على وقع الدولار الموازى ((الغرف التجارية)) تستعد لبداية الأوكازيون الشتوى الأسبوع المقبل منتجو الأعلاف يرفعون أسعارهم مجددًا مع استمرار ارتفاع الذرة والصويا

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفعت صادرات الذهب إلى 1.33 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، مقابل 1.31 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022.

ويرى البنك الدولى، وفق خريطة الإمكانات التصديرية، أن مصر بوسعها تصدير 1.8 مليار دولار سنوياً من الذهب مقابل نحو مليار دولار متوسط آخر 5 سنوات.

وارتفعت أسعار المشغولات الذهبية محلياً بنحو 29% منذ بداية العام الحالى منذ نحو شهر، مع استمرار ارتفاع أسعار الدولار فى السوق غير الرسمى بنسبة تجاوزت 35% خلال الفترة نفسها.

وقال رفيق عباسى، المستشار باتحاد الصناعات، إنَّ مصر بدأت منذ بداية التسعينيات فى تصدير الذهب؛ نتيجة كون الناس فى ذلك الوقت يبيعون أكثر مما يشترون.

ولكنه أشار إلى أن النمو الضعيف للصادرات فى الوقت الحالى يرجع إلى زيادة الطلب على المعروض، فى ظل تقلص حجم الواردات، ما نتج عنه ارتفاع أسعار الذهب، وهو ما يهدد بالفعل صادرات مصر من الذهب.

وتستحوذ الإمارات على نصف صادرات مصر من الذهب بقيمة 671.06 مليون دولار، يليها كندا بقيمة صادرات 372.6 مليون دولار، وسويسرا بنحو 293.7 مليون دولار، والسعودية 1.4 مليون دولار، وكندا 1.3 مليون دولار.

قال ممدوح عبدالله، رئيس مجلس إدارة شركة كيرمينا لصناعة الذهب، إنَّ صناع الذهب لا يستطيعون التوقف عن التصدير، وتوجيه المنتجات للسوق المحلى فى ظل حاجتهم لتوفير سيولة دولارية لشراء الخام من الخارج.

أضاف لـ((البورصة))، أن صناعة المشغولات الذهبية تعانى تراجعاً كبيراً فى مبيعاتها، واستحوذت مبيعات السبائك والجنيهات على النصيب الأكبر مع زيادة الإقبال على شرائها، وبات ذلك اتجاهاً سائداً لدى معظم المستهلكين لادخار أموالهم والحفاظ عليها من معدلات التضخم الموتفعة بجانب تحوطهم من انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار.

ولفت إلى أن شركة كيرمينا صدرت شحنة مشغولات إلى الإمارات الأسبوع الحالى، وتعتزم إرسال شحنة خلال الأسبوع المقبل.

ويتفق محسن فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة كينج جولد لتصنيع المشغولات الذهبية، أن الشركات ستتجه لتصدير المشغولات مع ضعف الطلب عليها.