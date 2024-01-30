أسعار البقوليات ترتفع على وقع الدولار الموازى

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((شحاتة)): زيادة فى الطلب على الفول المستورد مع اقتراب شهر رمضان
ارتفعت أسعار البقوليات منذ بدء العام متأثرة بصعود سعر الدولار فى السوق الموازى، وتصاعد الاضطرابات فى البحر الأحمر، ما أثر على ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين.
قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ أسعار البقوليات ارتفعت بنحو 30%، وتصل فى بعض الأصناف إلى 60% خلال شهر.
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أضاف لـ((البورصة))، أن أسعار الفول سجلت نحو 40 جنيهاً للكيلو مقابل 25 جنيهاً، وسجلت أسعار العدس 65 جنيهاً للكيلو مقابل 40 جنيهاً، وارتفعت أسعار الفاصوليا من 75 جنيهاً للكيلو إلى 105 جنيهات، وسجلت أسعار اللوبيا 75 جنيهاً للكيلو، مقابل 45 جنيهاً.
لفت إلى أن أسعار البقوليات تأثرت كبقية السلع المستوردة من اضطرابات سعر الصرف فى السوق الموازى وتخطيه نحو 70 جنيهاً للكيلو، بزيادة 20 جنيهاً منذ بدء العام.
أشار إلى أن تصاعد أحداث البحر الأحمر فرض تغيير مسار الملاحة لقنوات بديلة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين بنسبة تصل 300% فى أقل من شهر، ما أثر على تراجع المعروض بالأسواق فى فترة الشتاء التى يزداد خلالها الطلب.
وانخفضت واردات مصر من الفول العريض والفول الصغير بنسبة 28.4% خلال الفترة من ((يناير ـ سبتمبر 2023)) لتبلغ 197.644 مليون دولار فى مقابل 276.226 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2022.
وارتفعت واردات العدس بنسبة 36.6% خلال أول 9 أشهر من 2023 لتبلغ 96.08 مليون دولار، مقابل 70.348 مليون دولار، ومن البن غير المحمص ((غير منزوع منه الكافيين)) لنحو 151.02 مليون دولار مقابل 147.678 مليون دولار بارتفاع 2.3%، وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
قال محمود الوليلى، رئيس مجلس إدارة شركة الريادة لضرب الأرز، إنَّ هناك زيادات متفاوتة فى أسعار البقوليات مثل الفول والفاصوليا البيضاء بدأت منذ الأسبوع الماضى، مشيراً إلى زيادة سعر طن الفول المستورد من 30 ألف جنيه للطن إلى نحو 40 ألف جنيه للطن بجانب زيادة سعر الفول البلدى ليسجل 45 ألف جنيه للطن.
أضاف أن الزيادة طالت سعر الفول المدشوش ليسجل 42 ألف جنيه للطن، مقابل 35 ألف جنيه قبل الزيادة.
تابع أن أسعار الفاصوليا البيضاء حالياً سجلت 90 ألف جنيه للطن، مقابل 65 ألف جنيه قبل الزيادة.
أشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى تسبب فى زيادة الأسعار، موضحاً أن الشركة تصدر كميات من الفاصوليا البيضاء التى تشهد طلباً فى العديد من الأسواق، وتصدر كميات تتراوح بين 7 و10 آلاف طن منها للعديد من الأسواق مثل المغرب والجزائر وتركيا والعراق ورومانيا وبلغاريا.
من جانبه، قال عماد شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصدير الحاصلات الزراعية، إنَّ زيادة الدولار فى السوق الموازى بجانب ارتفاع أسعار النولون أديا إلى ارتفاع أسعار البقوليات من الفول والعدس الذى ارتفع سعره من 60 ألف جنيه للطن إلى 90 ألف جنيه حالياً والفاصوليا البيضاء من 71 ألف جنيه إلى 105 آلاف جنيه فى الوقت الحالى بجانب الفول الذى يشهد زيادة فى الطلب عليه محلياً بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان ليتجاوز سعره 40 ألف جنيه للطن.
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