أسعار البقوليات ترتفع على وقع الدولار الموازى

ارتفعت أسعار البقوليات منذ بدء العام متأثرة بصعود سعر الدولار فى السوق الموازى، وتصاعد الاضطرابات فى البحر الأحمر، ما أثر على ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين.

قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ أسعار البقوليات ارتفعت بنحو 30%، وتصل فى بعض الأصناف إلى 60% خلال شهر.

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أضاف لـ((البورصة))، أن أسعار الفول سجلت نحو 40 جنيهاً للكيلو مقابل 25 جنيهاً، وسجلت أسعار العدس 65 جنيهاً للكيلو مقابل 40 جنيهاً، وارتفعت أسعار الفاصوليا من 75 جنيهاً للكيلو إلى 105 جنيهات، وسجلت أسعار اللوبيا 75 جنيهاً للكيلو، مقابل 45 جنيهاً.

لفت إلى أن أسعار البقوليات تأثرت كبقية السلع المستوردة من اضطرابات سعر الصرف فى السوق الموازى وتخطيه نحو 70 جنيهاً للكيلو، بزيادة 20 جنيهاً منذ بدء العام.

أشار إلى أن تصاعد أحداث البحر الأحمر فرض تغيير مسار الملاحة لقنوات بديلة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين بنسبة تصل 300% فى أقل من شهر، ما أثر على تراجع المعروض بالأسواق فى فترة الشتاء التى يزداد خلالها الطلب.

وانخفضت واردات مصر من الفول العريض والفول الصغير بنسبة 28.4% خلال الفترة من ((يناير ـ سبتمبر 2023)) لتبلغ 197.644 مليون دولار فى مقابل 276.226 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت واردات العدس بنسبة 36.6% خلال أول 9 أشهر من 2023 لتبلغ 96.08 مليون دولار، مقابل 70.348 مليون دولار، ومن البن غير المحمص ((غير منزوع منه الكافيين)) لنحو 151.02 مليون دولار مقابل 147.678 مليون دولار بارتفاع 2.3%، وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

قال محمود الوليلى، رئيس مجلس إدارة شركة الريادة لضرب الأرز، إنَّ هناك زيادات متفاوتة فى أسعار البقوليات مثل الفول والفاصوليا البيضاء بدأت منذ الأسبوع الماضى، مشيراً إلى زيادة سعر طن الفول المستورد من 30 ألف جنيه للطن إلى نحو 40 ألف جنيه للطن بجانب زيادة سعر الفول البلدى ليسجل 45 ألف جنيه للطن.

أضاف أن الزيادة طالت سعر الفول المدشوش ليسجل 42 ألف جنيه للطن، مقابل 35 ألف جنيه قبل الزيادة.

تابع أن أسعار الفاصوليا البيضاء حالياً سجلت 90 ألف جنيه للطن، مقابل 65 ألف جنيه قبل الزيادة.

أشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى تسبب فى زيادة الأسعار، موضحاً أن الشركة تصدر كميات من الفاصوليا البيضاء التى تشهد طلباً فى العديد من الأسواق، وتصدر كميات تتراوح بين 7 و10 آلاف طن منها للعديد من الأسواق مثل المغرب والجزائر وتركيا والعراق ورومانيا وبلغاريا.

من جانبه، قال عماد شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصدير الحاصلات الزراعية، إنَّ زيادة الدولار فى السوق الموازى بجانب ارتفاع أسعار النولون أديا إلى ارتفاع أسعار البقوليات من الفول والعدس الذى ارتفع سعره من 60 ألف جنيه للطن إلى 90 ألف جنيه حالياً والفاصوليا البيضاء من 71 ألف جنيه إلى 105 آلاف جنيه فى الوقت الحالى بجانب الفول الذى يشهد زيادة فى الطلب عليه محلياً بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان ليتجاوز سعره 40 ألف جنيه للطن.