تركيا تقر خطوات جديدة لحماية الليرة

MENAFN - Al-Borsa News) عدلت تركيا أنظمتها لردع المدخرين من الاندفاع إلى العملات الأجنبية وتخفيف الضغط على الليرة بعد إنهاء دورة قوية من رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

ويرفع البنك المركزي من تكلفة الإيداع بالعملة الصعبة للمقرضين التجاريين، بينما يخفف في الوقت نفسه من متطلبات الاحتياطي الإلزامي على بعض الحسابات المرتبطة بالنقد الأجنبي، والتي تعد جزءاً من برنامج ادخار مدعوم من الحكومة يهدف إلى دعم الليرة.

موضوعاتأمريكا اللاتينية تعيش أفضل ظروفها الاقتصادية منذ جيل يو بي إس الأمريكية تلغي 12 ألف وظيفة بعد انخفاض أرباحها بشكل حاد جيه بي مورجان يحذر من خطر كبير يهدد أسواق الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط

يقوم صانعو السياسات أيضاً بإعداد إجراءات إضافية لتشجيع المزيد من الادخار بالعملة المحلية وضمان انتقال أسعار الفائدة إلى الاقتصاد بعد أن أنهى المركزي التركي دورة التشديد النقدي برفع أخير للفائدة إلى 45% الأسبوع الماضي.

لم يطرأ أي تغير يذكر على سعر صرف الليرة في التعاملات المبكرة الثلاثاء بعد أن خسرت ما يقرب من 3% من قيمتها مقابل الدولار هذا الشهر.

تأتي الخطوات الأخيرة في أعقاب انخفاض أسعار الفائدة المعروضة على الودائع بالليرة التركية، ما قد يدفع المدخرين في البلاد إلى البحث عن بدائل مع تسارع التضخم إلى أكثر من 70% خلال الأشهر المقبلة.

قال البنك المركزي على موقعه على الإنترنت إنه سيتعين على المقرضين المحليين الآن تخصيص مزيد من الأموال للودائع وصناديق المشاركة المقومة بالعملة الأجنبية.

وعلاوة على الأنظمة الحالية بشأن الاحتياطيات المطلوبة، تمت مضاعفة نسبة إضافية يجب الاحتفاظ بها بالليرة لهذه الحسابات إلى 8%.

إضافةً إلى ذلك، خفضت السلطة النقدية الشروط المطلوبة لحسابات التوفير المرتبطة بالعملات الأجنبية لمدة تصل إلى ستة أشهر، ما أدى إلى خفض نسبتها الإلزامية إلى 25% من 30%.

وبموجب هذه الآلية، يمكن لمودعي الليرة التحوط ضد خسائر العملة من خلال الحصول على تعويض مضمون من الدولة عن أي تراجع في القيمة يتجاوز الفائدة على الحسابات.

وستعوض هذه الإجراءات بعضها بعضاً جزئياً، وفقاً لخبراء الاقتصاد في“كيو إن بي فينانس بنك”، الذين يقدرون أن التأثير الصافي سيؤدي إلى سحب بعض السيولة الفائضة من النظام.