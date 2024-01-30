1.8 تريليون دولار لا تكفي الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة

MENAFN - Al-Borsa News) سجل الإنفاق العالمي على التحول إلى الطاقة النظيفة مستويات قياسية في ظل تحرك العالم لكبح التغيرات المناخية، لكن هذه الجهود تظل غير كافية لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية.

ارتفع الإنفاق الإجمالي بنسبة 17% العام الماضي ليصل إلى 1.8 تريليون دولار، وفقاً لتقرير نشرته“بلومبرج إن إي إف” يوم الثلاثاء.

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وهذه الاستثمارات تشمل تركيب منشآت الطاقة المتجددة وشراء السيارات الكهربائية وبناء أنظمة إنتاج الهيدروجين ونشر تقنيات أخرى.

هذا يأتي إضافة إلى الاستثمارات في بناء سلاسل توريد الطاقة النظيفة، بجانب تمويل قدره 900 مليار دولار، ليصل إجمالي التمويل في 2023 إلى حوالي 2.8 تريليون دولار.

الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ



هذا الإنفاق القياسي يعكس الحاجة الملحة للجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ في أعقاب عام اتسم بارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى مستوى على الإطلاق، ويُتوقع ارتفاع الحرارة بشكل أكثر هذا العام.

مع ذلك، يحتاج العالم إلى استثمار أكثر من ضعف هذا المبلغ في تكنولوجيا الطاقة النظيفة للوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول منتصف القرن، وفقاً لـ”بلومبرج إن إي إف”.

قال ألبرت تشيونج، نائب الرئيس التنفيذي لـ”بلومبرج إن إي إف”، إن“الفرصة كبيرة والإنفاق يتسارع، لكننا بحاجة لبذل جهود أكثر”.

كان إجمالي الإنفاق على تحول الطاقة العام الماضي أقل بكثير من أكثر من 4.8 تريليون دولار، التي قدرت مؤسسة الأبحاث الواقعة في لندن أنها ستكون مطلوبة سنوياً بين عامي 2024 و2030 لوضع العالم على مسار صافي الانبعاثات الصفرية.

تحذر“بلومبرج إن إي إف” من أن الحكومات بحاجة لبذل جهود أكثر في الأعوام المقبلة.

ويقدر تشيونج أن الاستثمارات بحاجة للتسارع بنسبة 170% لكي يصل العالم إلى الانبعاثات الصفرية.

وقال:“نحن في جزء حاد من المنحنى، وسنشهد نمواً سريعاً للإنفاق كل عام، لكن مسألة الوصول إلى الانبعاثات الصفرية، تعد مسألة صعبة”.

الصين.. أكبر سوق للطاقة النظيفة



تظل الصين أكبر سوق على الإطلاق، حيث أنفقت 676 مليار دولار العام الماضي، وهذه زيادة بنسبة 6% فقط مقارنة بعام 2022.

وفي المقابل، ارتفعت الاستثمارات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا بنسبة لا تقل عن 22%، لتصل إلى إجمالي قدره 718 مليار دولار.

هذا كان مدفوعاً جزئياً بالحوافز الواردة في قانون الحد من التضخم، وهو القانون الرئيسي لتغير المناخ في الولايات المتحدة، والذي بدأ يُحدث تأثيراً كبيراً.

كما ساعدت المبيعات القوية للسيارات الكهربائية في المملكة المتحدة، بجانب الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة حول أوروبا، في زيادة الاستثمارات الإجمالية.

ارتفع الإنفاق على السيارات الكهربائية حول العالم بنسبة 36% ليصل إلى 634 مليار دولار، مما جعله القطاع الذي شهد أكبر الاستثمارات، متجاوزاً الطاقة المتجددة التي ارتفع الإنفاق عليها بنسبة 8% إلى 623 مليار دولار.

كما ضخ المستثمرون 310 مليارات دولار في شبكات الكهرباء، والتي ستكون أداة حاسمة لتوفير الطاقة النظيفة التي ستولد من مزارع الرياح والطاقة الشمسية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ، مما يجعلها ثالث أكبر سوق.

ختاماً، شهدت بعض التكنولوجيات الناشئة نمواً هائلاً، حيث ارتفعت استثمارات الهيدروجين مثلاً ثلاثة أضعاف إلى 10.4 مليار دولار، مما يوضح الاهتمام المتزايد بهذه التكنولوجيا، رغم أنها لم تُثبت بعد على نطاق واسع.