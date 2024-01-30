أمريكا اللاتينية تعيش أفضل ظروفها الاقتصادية منذ جيل

تثير التنبؤات ببزوغ فجر جديد مشرق لأمريكا اللاتينية، الشكوك في أفضل الحالات.

فقد خيبت المنطقة آمال المواطنين والمستثمرين على حد سواء خلال العقد الماضي، إذ حققت اقتصاداتها بالكاد نموًا، وشهدت مستويات المعيشة ركودًا أو تراجعًا في الأغلب.

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تفوقت منطقة جنوب شرق آسيا عليها كوجهة استثمارية ومركزا للتصنيع.

وفي عبارته الشهيرة، وصف الدبلوماسي الأمريكي السابق هنري كيسنجر، تشيلي بأنها“خنجر موجه إلى قلب القارة القطبية الجنوبية”، بسبب افتقارها المفترض إلى الأهمية الاستراتيجية.

مع ذلك، تحظى أمريكا اللاتينية اليوم باهتمام جديد بسبب قدرتها على المساعدة في مواجهة بعض أكبر التحديات في القرن الـ21، والتي تتمثل في إنتاج الغذاء وتوليد الطاقة النظيفة واستخراج المعادن المهمة ومكافحة تغير المناخ.

تمتلك أمريكا اللاتينية ثلثي احتياطيات الليثيوم في العالم ونحو 40% من النحاس.

كما أنها تمثل 45% من تجارة الأغذية الزراعية العالمية، وفقًا للاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يسمح مخزونها الوفير من الأراضي الزراعية والمياه بنمو هذه التجارة بشكل أكبر.

إنها موطن لأكبر غابة مطيرة باقية في العالم، وهي الأمازون، وتشمل جغرافيتها المتنوعة بعضًا من أفضل المواقع على الكوكب لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حسب ما أوضحته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

هذا المزيج من نقاط القوة يمنح أمريكا اللاتينية أفضل فرصة لها منذ جيل كامل لانتشال اقتصادها من الركود، وجعل شعوبها أكثر ثراء، والاطلاع بدور عالمي أكبر.

كما أنها تتمتع ببعض المزايا الأخرى الأقل وضوحًا في عالم اليوم المضطرب، فدولها ليست في حالة حرب مع بعضها البعض، وهي أكثر ديمقراطية من أي منطقة نامية أخرى، وتعمل على بناء القوة الناعمة.

إضافة إلى ذلك، يشير الرحل الرقميون إلى أن مكسيكو سيتي وميديلين وبوينس آيرس ضمن أفضل المدن في العالم للعمل عن بُعد.

ثمة سؤال رئيسي هو ما إذا كانت حكومات تلك المنطقة قادرة على الارتقاء إلى مستوى هذه المهمة؟

تبرز المكسيك، المركز الرئيس للتصنيع في المنطقة باعتبارها الموقع المفضل للشركات الراغبة في نقل الإنتاج بعيدًا عن الصين وبالقرب من السوق الأمريكية العملاقة.

وفي يونيو، ستنتخب الدولة خلفًا للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي تسببت ميوله القومية واستثماراته الموجهة من الدولة في إعاقة النمو، ويأمل المستثمرون أن يثبت خليفة لوبيز أوبرادور المختار أنه أكثر ترحيبًا بالمستثمرين وأن يسمح للمكسيك بالاستفادة مما ينبغي أن يكون طفرة عملاقة في الاستثمارات.

وبالنسبة للبرازيل، فإن الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يريد جعل أكبر اقتصاد في المنطقة رائدًا عالميًا في مجال البيئة وجذب موجة من الاستثمار الصديق للبيئة في كل شيء من تعويضات الكربون إلى الطاقة المستدامة.

وتعهد خلال زيارة إلى الخليج العربي العام الماضي بأن البرازيل ستصبح“المملكة العربية السعودية للطاقة المتجددة خلال 10 أعوام”.

والآن، في فترة ولايته الثالثة، سيلعب لولا دورًا رئيسًا في السياسة الخارجية، إذ يستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر، وقمة المناخ“كوب 30” في العام الذي يليه.

كما يعتقد أن البرازيل، باعتبارها دولة محايدة ومسالمة، يمكنها التوسط في الصراعات العالمية.

وفي الأرجنتين، رفع المستثمرون أسعار الأسهم والسندات السيادية إلى مستويات غير مسبوقة منذ أعوام بعد انتخاب الرئيس خافيير مايلي، وهو اقتصادي تحرري أصدر مرسومًا بإنهاء الضوابط الاقتصادية للدولة ويدعو إلى الرأسمالية الجامحة.

لكن يبقى أن نرى ما إذا كان الكونجرس الذي يهيمن عليه البيرونيون والنقابات الأرجنتينية القوية سيسمح له بالتخلص من دولة للرفاهية السخية وحماية العمال وشبكة من الشركات المملوكة للدولة.

وإذا نجح مايلي في تحقيق بعض أهدافه، فستتمكن الأرجنتين من تسخير مزيد من إمكاناتها الهائلة في الزراعة والتعدين والبترول والغاز.

على ساحل البحر الكاريبي، أدت طفرة بترولية إلى جعل اقتصاد غويانا واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم ومصدرًا مهمًا، وهو مثال تتطلع إليه سورينام المجاورة بشدة.

تذكرنا غويانا بأن بعض الاقتصادات الصغيرة في المنطقة، مثل باناما والأوروجواي وجمهورية الدومينيكان، تأتي ضمن أكثر الاقتصادات نجاحًا في الأعوام الأخيرة.

من ناحية أخرى، فإن نزوح 7 ملايين لاجئ في الأعوام الأخيرة من الاقتصاد المدمر لفنزويلا التي كانت غنية ذات يوم يشكل تذكيرًا حيًا بقدرة الحكومات على التدمير، فضلاً عن البناء، فقد أسهمت مشاكل فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا وغيرها من الدول العاجزة في المنطقة، في أكبر أزمة هجرة شهدتها الأمريكتان.

ويمثل ملايين الأشخاص الذين يفرون شمالاً باتجاه الولايات المتحدة مشكلة كبيرة للرئيس جو بايدن في العام الذي يسعى فيه لإعادة انتخابه.

فهل تتمكن أمريكا اللاتينية من الارتقاء إلى مستوى الفرص المتاحة أمامها في أوائل القرن الـ21 والعودة إلى مسار الرخاء والازدهار؟

في 1992، قارن كارلوس فوينتيس الكاتب المكسيكي تاريخ المنطقة ببناء مبنى شاهق لا يكتمل أبدًا رغم التقدم التدريجي والمستمر، وكتب أن أمريكا اللاتينية“تتقدم لكنها لم تكتمل، وهي تنبض بالحيوية لكنها محفوفة بمشاكل تبدو غير قابلة للحل”.

تأمل شعوب أمريكا اللاتينية أن تسمح لهم الفرص الجديدة في القرن الـ21 بإثبات أن فوينتيس على خطأ.